Con esta apuesta, Colombia busca ser referente en perfumes

La perfumería de nicho, un sector históricamente liderado por Europa y asociado a la exclusividad y la artesanía, comienza a abrirse paso en Colombia gracias a una nueva apuesta.

Esteban Velásquez, cofundador de Monastery y ahora creador de VOET, lanzó una marca de perfumería de autor con la que espera superar los US$5 millones en ventas para 2026 y expandirse hacia Estados Unidos, Europa y México. Su objetivo: posicionar al país como un nuevo epicentro latinoamericano en la perfumería de lujo.

El impulso llega en un contexto favorable. Según datos de Grand View Research, la perfumería de nicho crecerá un 4,3 % en América Latina para 2026, un escenario ideal para que Colombia lidere un segmento en el que predominan productos masivos, fórmulas repetidas y escasa identidad olfativa. Para enfrentar este modelo de “fast fashion” aromático, Velásquez reunió a cuatro de los mejores maestros perfumistas del mundo, responsables de fragancias icónicas creadas para casas como Xerjoff y Clive Christian.

Perfume Foto: referencia, Lexica

Velásquez propone integrar tres artes en una misma pieza: la creación olfativa, el diseño escultórico de la botella y un empaque que expresa la personalidad de cada familia aromática a través de paletas de colores. Aunque los extractos provienen de España y Francia, el proceso final se realiza en Colombia para garantizar un sello auténticamente artesanal, con cuatro perfumes unisex.



De acuerdo con Grand View Research, la perfumería de nicho podría superar los US$3.200 millones en América Latina para 2030, consolidándose como uno de los mercados premium de mayor crecimiento en la región.