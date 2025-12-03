En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Estilo de Vida  / Con esta apuesta, Colombia busca ser referente en perfumes

Con esta apuesta, Colombia busca ser referente en perfumes

Según un estudio, la perfumería de nicho podría superar los US$3.200 millones en América Latina para 2030.

Publicidad

Publicidad

Publicidad