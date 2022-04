"Normalizamos conductas inapropiadas de nuestra pareja por evitar caer en la soledad": psicóloga

Las relaciones sentimentales , generalmente, son un conjunto de decisiones entres dos personas. Sin embargo, las discusiones y diferencias pueden generar que estas parejas terminen. A lo largo de la historia, la relación de poder entre el hombre y la mujer ha estado presente en esa toma de decisiones, y la presencia de micromachismo hace lo empeora, según explicó la psicóloga Luz Stella Vélez en BLU Radio.

"Estamos inmersos en un sistema patriarcal, nadie se siente menos, pero el modelo nos lleva a eso. La estructura social ya está compuesta, y nos estamos moviendo así desde siempre. Por supuesto, impregna la organización de las familias y de las parejas. Moldea la forma de la relación que se construye, influye la identidad de ambas partes", induca,

Para Vélez, la mujer tiene la posibilidad de generar ingresos y desde entonces le permite tener mayor autonomía dentro de una relación. Según ella, esto de todas maneras no ha evitado que se reduzca las relaciones de poder que han sido establecidas por parte del 'machismo'.

"Veo niñas más independientes, pero siguen estando subordinadas a un hombre", resalta.

"Uno no debe pegarse en el otro, porque la relación nunca va a fluir. Porque no eres suficiente y haces lo que no debes. Destruir al otro con el gesto hace daño, no solo las palabras hacen sentir a alguien mal o destruido; el simple hecho de ser ignorado es un motivo de tristeza", finalizó.

