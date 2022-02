Solo quiero transmitir mi amor por los libros a más personas: abuela booktuber

Este domingo en En BLU Jeans, conocimos a Nilia de Reyes, filosofa con maestría en la Universidad Javeriana, creadora del canal ‘los libros de nilita’ en YouTube. Se dedica a recomendar libros clásicos , modernos y post modernos. Los videos duran aproximadamente 6 minutos.

“Desde muy joven soy una come libros. Mi papá nos hacía leer los clásicos de la literatura y nos hacía exámenes (…) Hace 5 años tuve la idea de compartir los libros que me he leído y así fomentar la lectura a más personas”, contó Nilia en En BLU Jeans.

Publicidad

Su primer video lo publicó en 2017 y recomendó la novela gótica, ‘La sombra del viento’, de Carlos Ruiz Zafón. Hace una sinopsis de la misma, analiza la redacción del autor y la compara con otras del mismo género.

Conozca el canal de Nilia de Reyes: