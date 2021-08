“‘Tulio recomienda’ es una comunidad de personas enamoradas de la cocina”: Tulio Zuloaga

Tulio Zuloaga es un reconocido ‘influencer’ de la cocina en Colombia. Su canal de YouTube ‘Tulio recomienda’ tiene 1.218 videos y suma 395.000 suscriptores.

María Clara Gracia, directora de En BLU Jeans, habló con Zuloaga, quien aseguró que aún se emociona cada vez que realiza una receta nueva, “Cuando estoy cocinando siempre me emociono cuando pruebo. Muchas personas no saben que a veces las recetas no me salen. (…) Yo soy un cocinero de a pie, cada día me sorprendo más cuando me salen las cosas”, afirmó.

Además, habló sobre su éxito: “Yo prometí una receta diaria y ya llevo más de 500. Me fui acostumbrando, montamos una cocina en casa, mi esposa me graba y yo edito. Lo hacemos rápido para en las noches presentar algo nuevo”.

Zuloaga también se refirió a las recomendaciones que hace de distintos negocios de cocina. “A todas las personas que visito les pido que me avisen qué pasó en el negocio una vez salió la recomendación. El único pago que yo pido es saber que te fue bien a ti, a tu familia y equipo”, señaló.

“Yo no hago grandes cambios, eso lo hace la comunidad, lo que yo hago es comunicar lo que me encuentro. A ‘Tulio recomienda’ no lo veo como una persona, sino como la comunidad de personas enamoradas de la cocina en busca de nuevas experiencias y de transformar vidas”, añadió.

Escuche la entrevista completa en En BLU Jeans: