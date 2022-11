Estos son los pasos ideales para tener una “dieta feliz”

Las dietas no deben ser una tortura, la doctora Sarah Brewer en su libro "Comer bien, estar bien", enseña cómo ser feliz estando en dieta y así no desfallecer en el intento.



Cuando se está en este proceso "Su estado de ánimo también puede afectar a los tipos de alimentos que come, con la gente que se siente afligida, mostrando una preferencia por los carbohidratos o dulces. Los alimentos que consume pueden influir en su estado de ánimo mediante el aumento de la producción de sustancias químicas cerebrales 'felices' como la serotonina", comentó Brewer.



Estos son los consejos:



- Consumir un banano a diario: Debido al alcalino que posee ayuda a elevar el estado de ánimo de quienes lo consumen, es ideal para la hora del desayuno.



- Hacer ejercicio a diario: ejercitarse al menos 30 minutos al día es fundamental para la buena salud cardiovascular.



- El tamaño de la loza: Entre más pequeño sea el plato, tendrá más éxito para llevar su dieta con éxito, debido a que engaña al cerebro y así logra comer lo que realmente necesita.



- Abstinencia de alcohol: El alcohol posee 7 calorías por gramo y funciona como sedante para el cerebro, razones por las cuales Brewer sugiere abstenerse de él unas semanas o al menos dos fines de semana.



- Nueces y cereales integrales: Los frutos secos son ricos en proteínas y fibras, a su vez los cereales poseen vitaminas de complejo B que mejoran la salud del organismo.



- Una porción de chocolate negro: Ayuda a aumentar los niveles cerebrales.



- Jugos naturales: Ideales para suplantar las bebidas con altos contenidos azucarados.