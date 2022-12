Experta da cinco consejos para fortalecer la comunicación con los ángeles

Natalia Romero, experta en conexión espiritual con los ángeles, pasó por los micrófonos de Agenda en Tacones y dio cinco consejos para fortalecer la comunicación con ellos.

5. Romero explicó que se debe entender que hay personas que tienen el canal más desarrollado para comunicarse con los ángeles. Sin embargo, todas las personas pueden escuchar los mensajes de ellos.

4. “Hay que entender que los ángeles no hacen parte de alguna religión en específico. Son seres de luz y son energía de amor (…) Tú tienes tus ángeles de la guarda y se les puede pedir. Si no les pides guía, ellos no te pueden ayudar”.

3. “Hay que pedir las cosas de una manera clara. No necesitamos un rito o una oración especial para comunicarnos con los ángeles. Hay que saberles pedir. Pedir guía, ayuda de cualquier tema (laboral, sentimental, etc.) Hay que ponerles un tiempo, con fechas y horas”, aseguró Romero.

2. “Debemos abrirnos a las señales de los ángeles. Ellos se comunican a través de libros, emisoras, vallas, canciones, personas, lugares, entre otros”.

1. “A los ángeles se les piden cosas positivas. No vayan a pedir algo imposible. Pidan guía y ayuda en específico. Ellos, con seguridad, escucharán”.

Escuche los consejos completos en Agenda en Tacones: