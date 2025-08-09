Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Familia pide justicia por joven muerta tras cirugía estética por bacteria “come carne”

Familia pide justicia por joven muerta tras cirugía estética por bacteria “come carne”

Según las investigaciones, la contaminación se habría producido por deficiencias en la asepsia de la sala quirúrgica de la clínica donde se realizó el procedimiento.

Michelle Cobo
Michelle Cobo
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 09, 2025 10:22 a. m.

La familia de Michelle Cobo, una joven de 20 años que murió en 2016 tras someterse a una cirugía estética en Quito, denunció que la justicia ecuatoriana dejó su caso en la impunidad. La Corte Nacional de Justicia declaró prescrita la acción penal por homicidio culposo por mala práctica profesional, decisión que impide la ejecución de las condenas dictadas previamente contra los responsables.

Michelle perdió la vida luego de contraer una grave infección por la bacteria vibrio vulnificus, conocida popularmente como “come carne”, que derivó en una septicemia y posteriormente en un paro cardíaco. Según las investigaciones, la contaminación se habría producido por deficiencias en la asepsia de la sala quirúrgica de la clínica donde se realizó el procedimiento.

En 2019, los médicos Hugo T.C. y Carlos H.B. fueron sentenciados inicialmente a cuatro años de prisión, pena que posteriormente fue aumentada a seis años y ocho meses. La entonces gerente de la clínica, María M.J., recibió una condena de tres años. Sin embargo, la reciente decisión judicial anula la posibilidad de que las penas se cumplan.

“La prescripción no es justicia, es un premio a la estrategia del desgaste. No estamos ante personas absueltas por falta de pruebas, sino frente a sentenciados que evadieron su responsabilidad gracias a vacíos del sistema judicial”, expresó el padre de la joven en un comunicado difundido por la familia.

Los Cobo Vallejo sostienen que el proceso estuvo marcado por tácticas dilatorias impulsadas por la defensa de los acusados, lo que terminó por agotar los plazos legales. Recordaron, además, que tanto Hugo T.C. como Carlos H.B. ya habían sido procesados en otro caso de homicidio culposo por mala práctica profesional que también terminó con la muerte de una paciente.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Noticias Internacionales