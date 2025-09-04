Famosa modelo confesó ser víctima de brujería: "Me quitaron mechón del cabello"

Nuevamente la reconocida modelo venezolana Isabella Ladera ha dado de qué hablar, pero esta vez porque, a través de sus redes sociales, denunció ser víctima de brujería y todo porque notó que le habían quitado cabello sin darse cuenta antes lo cual era extraño porque no había estado en la peluquería recientemente.

“Recuperar mi cabello ha sido un reto y proceso porque a mí lo que me hicieron fue brujería”, dijo a través de su cuenta de Instagram, información que, por supuesto, alertó a sus fans y elevó la preocupación por su estado, si se encuentra bien, pero, por fortuna, hasta ahora no ha pasado mucho.

Asimismo, otros desestimaron la supuesta brujería de la venezolana y aseguraron que “era el parte del karma” por haber “destruido una relación”, por lo tanto, se generó un debate en redes sociales sobre la veracidad de la denuncia de esta reconocida modelo e influencer.

Isabella Ladera confesó ser víctima de brujería // Foto: Instagram @isabella.ladera

¿Quién es Isabella Ladera?

Andrea Isabella Ladera Ceresa es una modelo e influencer venezolana de 25 años, quien se volvió famoso o polémica en redes sociales gracias a su relación con Brandon de Jesús López Orozco, conocido como Beéle, debido a una supuesta infidelidad del cantante con ella mientras estaba con su pareja Camila Rodríguez.

“Tengo muy claros los errores que no volvería a cometer y los errores que ya cometí, no le haría daño a una mujer. Hay experiencias que uno tiene que aceptar, que uno tiene que vivir para crecer”, fueron las palabras en su momento de Ladera para defenderse de esa situación.

También se ha hecho famosa en redes por sus videos de reflexiones y compartiendo de su día a día. Fue madre en 202 cuando dio luz a su hija Mia Antonella, además vive hace años en Miami al lado de su familia.

Publicidad

Ha sido modelo en diferentes modelos musicales de artistas como Myke Towers, Danny Ocean, Christian Nodal, entre otros.