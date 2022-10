Farc se quedó en el tiempo, prisionera de su ego: hermana de diputado del Valle

Ángela Giraldo es hermana del diputado del Valle Francisco Javier Giraldo, secuestrado y asesinado por las Farc junto a sus diez compañeros de asamblea en 2007.

En el mensaje se percibe una dura crítica que la mujer hace a la guerrilla y afirma que "las Farc se han quedado detenidas en el tiempo, prisioneras de sus egos. Proponen una constituyente convencidos que los colombianos van a respaldar sus ideas". Pero también cuestiona la “falta de evolución para acomodarse a la realidad actual del país”.

Además le reprochó al grupo que cometan tantos errores en medio de un proceso de Paz; y fue más allá al argumentar que ello solo puede ser una excusa para romper los diálogos y retomar las armas.

Giraldo hizo parte de la primera delegación de víctimas de la guerrilla que en 2014 viajó a La Habana para verse cara a cara con los jefes de las Farc que están sentados en la mesa de diálogos.

Pese a que las líneas que son cargadas de rencores y odios, también reflejaron el deseo de la vallecaucana para continuar por la senda del diálogo y la paz, como constancia del legado por el que luchó su hermano secuestrado y asesinado por esa guerrilla.

Esta fue la misiva pública que escribió Ángela Giraldo a las Farc:

“Soy Ángela Giraldo hermana de Francisco Javier, diputado del Valle del Cauca secuestrado y asesinado por las FARC. Hago parte de la 1ra. Delegación de Victimas que participamos en los Diálogos de Paz de La Habana.

Las FARC se han quedado detenidas en el tiempo, prisioneras de sus egos. Proponen una constituyente convencidos que los colombianos van a respaldar sus ideas. No tienen noción del daño que han ocasionado, de la radicalización que han generado. No son conscientes que por sus acciones no hay espacio para partidos políticos alternativos, nos han dejado inmersos en la politiquería. ¿Qué tipo de constituyente puede salir en este medio?

Antes de proponer una constituyente hay que generar cambios, ampliar la participación política, debilitar las costumbres politiqueras, mostrar que es posible ganar espacios correctamente. En ese momento la constituyente será una necesidad, pero hoy es una desfachatez. Puede resultar peor el remedio que la enfermedad.

No contentos con hacer ese tipo de propuestas desatinadas, ahora salen a exponer sus ideas con armas. ¿Dónde creen que están? ¿Qué tipo de personas creen que les van a permitir eso? Son tan miopes que no se han dado cuenta que estamos cansados de la guerra, que sí estamos comprometidos con la paz para Colombia es porque deseamos un país distinto, donde las ideas sean más convincentes que las armas, un país sin secuestros, sin niños reclutados, sin minas Antipersonal, sin amenazas, sin extorsión, sin miedo. ¿Por qué los guerrilleros no evolucionan de una vez por todas?

¡Despierten! la Colombia de hoy no les va a permitir irrumpir en nuestras plazas públicas con armas. Desean repetir los errores del pasado para terminar como sabemos y reproducir el círculo vicioso de la guerra. Y después de quién sabe cuántos años, en otro proceso de paz, dirán a sus Víctimas que les tocó irse a las armas porque no había espacio político para ustedes y eso los convirtió en victimas del sistema.

Mi hermano Francisco, que ustedes secuestraron y asesinaron, era un convencido de la democracia, trabajó por generar cambios políticos, por la justicia social. Ustedes acabaron con su vida pero no terminarán con su legado. El asesinato de mi hermano y de tantas otras personas no será en vano. No vamos a permitir que vuelvan a invadirnos con su cultura de violencia.

En la Colombia de hoy no hay espacio para el proselitismo armado!! O se adaptan, dejan las armas y contribuyen a generar cambios o siguen reproduciendo sus mismas tácticas y se quedan en su ostracismo arrinconados por sus propios egos!

Ángela Giraldo”.