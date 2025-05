Filarmónica de Medellín prepara su primera gira internacional en 42 años

La Orquesta Filarmónica de Medellín se prepara para su primera gira internacional en 42 años, un acontecimiento relevante para la música sinfónica colombiana en el que, además de viajar con todos sus integrantes -65 en total-, por primera vez, la orquesta se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires, uno de los escenarios más importantes de América Latina.

El ciclo de conciertos en Argentina comprende cuatro presentaciones entre el 20 y el 24 de mayo. En el Teatro Colón, la Filarmed interpretará un repertorio que destaca compositores contemporáneos colombianos, resaltando así la diversidad cultural y musical del país.

Durante la gira, se estrenará el doble concierto para viola y bandoneón del compositor argentino Daniel Ruggiero, obra que representa la fusión de tradiciones musicales latinoamericanas y que contará con solistas de Colombia y Argentina.

Filarmónica de Medellín. Foto: Filarmed.

Filarmed y No Te Va a Gustar

Asimismo, la orquesta acompañará a la banda uruguaya No Te Va Gustar en dos conciertos en el Movistar Arena, replicando la unión realizada en Medellín durante la celebración del 30° aniversario de la agrupación.

María Catalina Prieto, directora general de la Filarmónica de Medellín, señaló que la temporada 2025, denominada Raíces, busca resaltar la identidad latinoamericana a través de la música. Según Prieto, este debut en el Movistar Arena marca un paso significativo en la proyección internacional de la orquesta.

"Yo creo que hay algo muy simbólico y es que No Te Va a Gustar tenía la posibilidad de hacerlo con cualquiera de las orquestas que hay en Argentina, que es un país que tiene muchísimas orquestas, y aún así decidieron honrar el 'matrimonio' que habíamos empezado a tener nosotros y como la idea original que vino de la orquesta, dijeron que este proyecto no tendría sentido si no se hace con la Orquesta Filarmónica de Medellín", explicó Prieto.

La gira culminará en el Teatro El Círculo de Rosario, con un programa que incluirá piezas de los compositores Giuseppe Verdi y Antonín Dvořák.