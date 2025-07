Fingió la muerte de su abuela para no ir al trabajo y su jefe lo descubrió de forma insólita

Una joven recurrió a una insólita mentira para evitar presentarse a trabajar: fingió la muerte de su abuela. Lo que no imaginó fue que la estrategia terminaría dejándola no solo en evidencia, sino también sin empleo.

Según contó el domiciliario @josesito14f en un video que ya supera los 3 millones de reproducciones en TikTok, la historia comenzó cuando recibió un pedido inusual desde una floristería. No se trataba de un ramo cualquiera, sino de una corona fúnebre con la cinta que decía: “Para tu abuelita con mucho cariño. Que en paz descanse”.

Al llegar a la dirección de entrega, el joven fue recibido por una mujer en pijama, confundida por el obsequio. “Me dice que ni siquiera tiene abuela, que quién mandó eso”, relata el domiciliario en el video. Ante la confusión, decidió llamar al remitente para aclarar la situación, sin saber que estaba a punto de destapar la mentira.

El remitente resultó ser el jefe de la joven, quien preocupado por el fallecimiento de la supuesta abuela, decidió enviarle un detalle floral como muestra de condolencia. Cuando el repartidor puso en altavoz al ingeniero, la verdad quedó al descubierto: la mujer había inventado la muerte de su abuela para faltar al trabajo.

“Resulta que la tipa no fue a trabajar y mató a la abuela, que ya estaba muerta, la volvió a matar. Señores, si no van al trabajo, digan la verdad, no estén matando a sus familiares”, concluyó entre risas el repartidor, quien además aseguró que luego de esa escena “ella también mató su trabajo”.

La historia desató una oleada de comentarios en redes sociales. Uno de los más llamativos decía: “Ella era mi compañera de trabajo, ya la despidieron gracias a este video”. Otros pidieron una serie titulada “Lo que callan los delivery” y bromearon con que “el ingeniero seguro ya vio el TikTok”.