Frío relato de hombre que le quitó la vida a su expareja tras discusión por división de bienes

Una mujer de 57 años perdió la vida a manos de su expareja durante una discusión por la división de muebles tras la separación.

El ataque, que ocurrió en plena tarde, dejó a toda una comunidad indignada por la crudeza de los hechos y por la frialdad con la que actuó el agresor.

La tragedia tuvo lugar en la provincia de Mendoza, Argentina, donde la víctima, identificada como Sandra Norma Sánchez, recibió una mortal puñalada en la axila izquierda.

El autor del crimen fue Enzo Manuel Valdovino, de la misma edad, quien había llegado hasta la vivienda con la intención de retirar algunos bienes que quedaban en disputa luego del fin de la relación.

De acuerdo con los testimonios, hacia las 3:40 de la tarde, un vecino escuchó los gritos de auxilio de Sánchez y de inmediato alertó al 911.

Minutos antes lo había visto ingresar a la casa y, poco después, presenció una de las escenas más desgarradoras: la mujer desplomándose en la vereda, sangrando de manera abundante tras el ataque.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó rápidamente al lugar, pero pese a los esfuerzos médicos no fue posible salvarle la vida, pues la herida afectó órganos vitales.



Escalofriante relato del agresor

La reacción del agresor causó aún más repudio. “Ya está, no se puede hacer nada, si ya me la mandé”, fue la frase que lanzó Valdovino con absoluta frialdad frente a los vecinos, quienes desesperados trataban de ayudar a la víctima.



La indignación de la comunidad fue tal que varios intentaron lincharlo en la calle, obligando a la Policía a intervenir para resguardarlo y proceder con su captura.

En sus primeras declaraciones, el detenido reconoció haber tomado un cuchillo durante el forcejeo, aunque la fiscalía no descarta que se tratara de un ataque premeditado.

La investigación judicial busca esclarecer si el hecho fue producto de una discusión que se salió de control o si el agresor llegó con la intención de acabar con la vida de su expareja.