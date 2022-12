Funcionario de Pitalito culpa a turistas de madrazos a los del NO en su Facebook

Un servidor público de Pitalito, Huila, es el protagonista de una serie de publicaciones en Facebook en las que con lenguaje soez ofendió a quienes decidieron votar por el NO en el Plebiscito por la Paz del 2 de octubre.



Jorge Mantilla, quien según el alcalde de Pitalito tiene un contrato de prestación de servicios con la entidad, realizó una serie de comentarios descalificadores en su cuenta personal de Facebook en la que calificaba de “miserables e ignorantes” a los huilenses que decidieron apoyar el NO.





Al respecto, Miguel Antonio Rico, alcalde del municipio, aseguró que Mantilla no representa para nada las actuaciones de su gobierno y rechazó sus publicaciones aclarando que se va a analizar el contrato de este sujeto para analizar su posible desvinculación.



“Son unas afirmaciones desatinadas y lamento mucho y me excuso ante mi departamento del Huila, el municipio y la opinión pública, porque eso no va con nuestra ideas ni con nuestro plan de desarrollo”, dijo el alcalde.



“Fueron unos turistas”: Jorge Mantilla



Jorge Mantilla, quien aparentemente habría escrito los mensajes en su cuenta en Facebook, aseguró que fueron unos turistas los que ingresaron a su perfil y escribieron los mensajes en los que se descalificaba a los huilenses que votaron por el NO en el Plebiscito por la Paz.



“Eso va a hacer objeto de investigación junto con la denuncia que formule hoy mismo (…) Si los hubiera hecho, créame que apenas me hubiera persuadido simplemente los elimino, pero no lo he hecho, generalmente la persona cuando comete una falta por una red social en un momento de efervescencia luego al recapacitar los borra”, dijo Mantilla.



El hombre aseguró que fueron unos turistas con los que había socializado y compartido algunos tragos, y que fueron ellos, luego de conocer su origen y si posición política los que enviaron esos mensajes.



Mantilla indicó que ha recibido 51 mensajes con amenazas de muerte y que por este motivos ha decidido poner en conocimiento de las autoridades lo sucedido.