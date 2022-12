Las ventajas de ser desordenado, por el coach Rafael Zuliban

Según Zuliban Pajaro, “el orden o el desorden es el reflejo de cómo opera el cerebro y la gente puede pensar que tenemos un desorden cuando realmente es una representación de la forma de operación de nuestro sistema”.



Explicó que hay tres tipos de personalidades que descubrió la PNL:



-Personas que representan su mundo de manera visual: personas muy ordenadas.



-Personas sensoriales: aunque lo ves bien puesto, se nota que físicamente está cómodo.



-Personas auditivas: son personas que les gusta la música, interactuar con palabras, que al hablar no miran sino acercan el oído.



Entre tanto, se habló de una teoría que habla de que el desorden es fuente de creatividad, según un estudio de la Universidad de Minnesota.



“Cuando tú eres extremadamente organizado te vuelves rígido y haces las cosas con pasos, no tienes que crear nada, son hábitos. Cuando no eres tan organizado, debes ser más creativo constantemente al hacer las cosas”, explicó el doctor Zuliban.



Sobre los hábitos, el coach explicó que tienen mucho que ver con la estructura de cómo funciona la vida de cada uno.



“Así como hay personas psicorrígidas en el orden, hay otras psicorrígidas en el desorden”, finalizó.