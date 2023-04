“Me enamoré de los gatos”: humorista Camilo Cifuentes sobre su relación con las mascotas

Los perros y gatos son la mejor compañía para el ser humano, pues convierten en parte de la familia para muchas personas. Por esta razón, estos animales también son compañeros de aventuras en diferentes viajes.

Para hablar sobre los viajes con mascotas y otros temas que involucran aventuras, en Travesía Blu estuvo el humorista Camilo Cifuentes.

“Yo tengo tres perritos y un gato. Una de las perritas, Bonnie, es adoptada, mi hija la encontró en condiciones demasiado difíciles en la calle. Ella es la más amorosa de los cuatro”, comentó Camilo Cifuentes.

Además, Cifuentes aseguró que antes no le gustaban los gatos. “Un amigo de mi hija le regaló un gatico, desde ahí me enamoré. Ellos no hacen bulla, son independiente y cuando necesitan amor, los buscan a uno”, añadió.

Hay que tener en cuenta que viajar con perros es diferente a hacerlo con gatos. Es importante tener ese conocimiento para que no ocurra un accidente.

“Con los perros hay que hacer diferentes paradas, para que descansen, tomen agua y hagan sus necesidades (…) A los gatos no les gusta viajar, hay que comprarles unas gotas recomendadas, llevarles la arenera y en una caja donde se sientan protegidas”, dijo Camilo Cifuentes sobre los viajes con los animales.

Además, el humorista compartió sus experiencias en algunos viajes que ha realizado alrededor del mundo.

“La vuelta al mundo me marcó. Barcelona superó mis expectativas, su arquitectura, la comida, muy bellos. Por otro lado, Atenas es diferente, yo pensé que era una ciudad avanzada, pero me di cuenta de que no. En cambio, Santorini es muy bello, un lugar inigualable”, añadió Cifuentes sobre sus viajes trabajando.

En Colombia existe un Santorini, ubicado en Doradal, Antioquia. Este sitio es uno de los más bonitos con los que cuenta el país por sus colores ya arquitectura.

