“Para superar una tusa hay que tener un pensamiento lógico y no emocional”: investigador

Cuando se presenta una ruptura de pareja se entra en una fase de duelo que nos hace reflexionar sobre cómo superar una relación, para lograr esto, se deben tener en cuenta diferentes aspectos que nos permitan encontrar una resiliencia para superar ese momento.

El investigador y PhD en Filosofía Sergio Molina, en dialogo con el equipo de En Blu Jeans, habló sobre las principales bases para manejar una ruptura de pareja, más conocida como “tusa”.

“La tusa yo sugiero poner cada cosa en su sitio. Superar significa resolver algo que nos genera una Explicarse transcender y aceptarse. La idea es construir una versión sin tanta pasión y más lógica. Nos enamoramos con mucha pasión y nos desenamoramos con la misma”, dijo.

Según Molina, para superar una ruptura amorosa hay que ser muy consciente de cómo se lleva, ya que actuar de una manera apresurada puede llegar a crear sentimientos confusos y apego.

“Cuando yo hablo de amor y desamor me refiero a los mismo. Cuando aprendemos amar sabemos cómo respetar y avanzar. La idea es mantener elementos racionales en nuestra lógica para no satanizar los recuerdos. Culturalmente tenemos una creencia de resentimiento, lo cual no debería ser así”, manifestó.

Para el investigador, en un proceso de superación hay que limitar a las personas que pueden afectar con comentarios.

“Cuando alguien está en un duelo puede haber muchas percepciones diferentes, socializar una tusa es complicado. En ese caso, hay que limitar el público para que no interfiera en ese proceso de superación. La expareja va a seguir viviendo en muchos aspectos y por eso hay que limitar los comentarios familiares y sociales que puedan afectar”, dijo.

Además, para Molina, una buena manera de empezar un proceso de superación es rodearse de buenas compañías y analizar cada contexto por el cual se está pasando.

“Lo importante en una tusa es saber rodearse de los mejores contextos para aclarar la mente. Cuando logramos eso, podemos transcender y analizar es que condición nos encontramos. Hay que dividir lo que fue la vida con esa pareja y la vida en pareja”, explicó.

Otra de las maneras para empezar un efectivo proceso de superación, es recordar a la expareja con buenos recuerdos.

“Nuestras parejas la debemos considerar como personas inteligentes. Cada persona debe saber contar sus historias con respeto y recurrir a esas anécdotas con un buen sentimiento. Eso nos permitirá avanzar”, finalizó.