¡Récord! ¡EuroMillones sorteará acumulado de €210 millones! Cómo jugar online desde Colombia

¡El acumulado el EuroMillones acaba de alcanzar un nuevo récord! Esta lotería europea sorteará su mayor acumulado en la historia: 210 millones de euros, casi 914 mil millones de pesos. El gran sorteo tendrá lugar el viernes 26 de febrero, ¡y tú podrás tener la oportunidad de jugar por el acumulado, desde Colombia!

Este gran premio se acumuló como resultado del último Sorteo Especial EuroMillones, el mayor evento de lotería de Europa, que comenzó en 130 millones de euros. Este se lleva a cabo solo unas pocas veces al año y sus premios aumentados lo convierten en uno de los favoritos no solo en Europa, sino en todo el mundo.

Debido a que este es un premio récord en esa lotería, es casi garantizado que la participación incremente varias veces lo normal. Así, a mayor participación, mayores son las probabilidades que el acumulado caiga este mismo viernes.

Los boletos del EuroMillones se pueden comprar en nueve países diferentes, pero los residentes de Colombia no deben sentirse excluidos. Pueden comprar boletos del EuroMillones en línea, ahora mismo, en TheLotter , el servicio de mensajería de boletos en línea líder en el mundo.

¿Es legal ganar con TheLotter?

TheLotter no es lotería ni sitio de apuestas, es un servicio de mensajería operado por Lotto Direct Limited, empresa licenciada y regulada por MGA. Las leyes de las loterías ofrecidas en la plataforma no prohíben que un extranjero gane la lotería, sea residente o no. Los millones de ganadores de la plataforma son la prueba clave de que ofrece un servicio seguro y confiable.

¿Cómo jugar por el acumulado de €210 millones desde Colombia?

Abre una cuenta en TheLotter.com . Selecciona el EuroMillones. Indica cuántas líneas quieres jugar. Elige tus 5 números principales (del 1 al 50). Elige tus 2 Lucky Stars (del 1 al 12).

TheLotter ofrece un mínimo de 3 líneas por un coste total inferior a €17.

Cuando juegas al Sorteo Especial EuroMillones desde Colombia en línea con TheLotter , tus probabilidades de ganar el acumulado son exactamente las mismas que las de alguien que compra físicamente un boleto en uno de los nueve países que participan en los sorteos.

Los boletos del EuroMillones de España comprados con TheLotter también participan automáticamente, sin costo adicional, en una rifa adicional llamada “El Millón”, que entrega cada viernes 1 millón de euros.

¿Qué pasa después?

Los agentes locales de TheLotter en España van a comprar los boletos oficiales del EuroMillones en tu nombre. TheLotter escanea y carga una copia de tu boleto en tu cuenta, donde puedes verlo antes del sorteo. El boleto queda protegido para que lo recoja el ganador, de ser el caso. Este sistema es simple, tus boletos están seguros y tu propiedad de los boletos está garantizada.

¿Qué pasa si ganas el EuroMillones desde Colombia?

Si tus cinco números principales y dos Lucky Stars coinciden con los números seleccionados en el sorteo, ¡habrás ganador el acumulado del Sorteo Especial EuroMillones!

Serás notificado vía SMS o correo electrónico con las buenas noticias automáticamente, gracias a la comprobación automatizada del sistema de TheLotter . Y lo que es más importante, recibirás el monto total del acumulado, sin comisiones (solamente sujeto a impuestos, cuando corresponda).

¡Quién sabe, tú podrías ser el primer ganador en 2021 del Sorteo Especial EuroMillones!

Se organizaron cuatro Sorteos Especiales EuroMillones en 2020, y cada uno de ellos tuvo un solo ganador, de los cuales cayeron 3 en España.

En 2020, se sorteó por primera el límite máximo del EuroMillones con €200 millones, y el acumulado fue ganado por un boleto comprado en Francia. ¡Quizás el ganador del próximo Sorteo Especial EuroMillones sea ​​un afortunado jugador de Colombia!

Para obtener más información sobre cómo jugar al Sorteo Especial EuroMillones en línea desde Colombia, visita TheLotter.com . ¡Buena suerte y juega de forma responsable!

TheLotter.com es operado por Lotto Direct Limited, una empresa licenciada y regulada por la Malta Gaming Authority (Licencia: MGA/B2C/402/2017 emitida el 01/08/2018). Servicio para mayores de edad únicamente. Los juegos de azar pueden ser perjudiciales si no se controlan. Por favor, juegue con responsabilidad. Para obtener más información, visite la Fundación de Juego Responsable de Malta: www.rgf.org.mt