Giovanny Ayala le respondió a Amparo Grisales por dura crítica que dijo sobre él en Yo Me Llamo

El pasado viernes, 18 de agosto, en Yo Me Llamo el hijo de Giovanny Ayala, Miguel Ayala, quien hizo su aparición imitando a su propio padre. Lo que nadie sabía en ese momento era que el imitador era, de hecho, el primogénito del conocido cantante de música popular.

Durante la evaluación de su actuación, los jueces, incluida la icónica Amparo Grisales , emitieron opiniones sin conocer la identidad del concursante. Sin embargo, Amparo Grisales sorprendió a todos al afirmar que el imitador había cantado mejor que el propio Giovanny Ayala. La inesperada revelación del parentesco entre el imitador y el cantante original dejó a todos boquiabiertos.

César Escola, otro de los jueces, no pudo evitar su curiosidad y cuestionó al joven concursante sobre su elección de imitar a Giovanny Ayala. Fue entonces cuando Miguel Ayala emocionalmente reveló que el artista que personificaba era, en realidad, su padre. Ante esta revelación, Amparo Grisales no pudo contener su sorpresa y entre risas bromeó diciendo: "Me va a matar el papá", mientras cubría su rostro con las manos, mostrando cierta verguenza ante la situación.

Giovanny Ayala, orgulloso y conmovido por la participación de su hijo en el programa, utilizó su cuenta personal de Instagram para expresar su gratitud hacia los jurados y el público. En su mensaje, el cantante de música popular afirmó estar "muy honrado y orgulloso" de la actuación de su hijo en Yo Me Llamo y agradeció las declaraciones de los jueces.

Publicidad

El artista también aprovechó la oportunidad para expresar su cariño por su hijo y su intención de apoyar su carrera artística, utilizando el concurso como plataforma para su desarrollo. "Todos sabemos que los hijos son el tesoro y motor de nuestros sueños y de nuestras metas. Sabemos que queremos lo mejor para ellos", afirmó Giovanny Ayala.

Sin embargo, Ayala no pasó por alto el comentario de Amparo Grisales y respondió con respeto: "A las declaraciones de Amparito pues es respetable que Miguelito tenga mejor calidad de voz, mejor interpretación, mejor afinación. Ella lo sabe, ella lo entiende y lo tiene claro".

Giovanny Ayala no se guardó nada para responderle a Amparo Grisales por lo que dijo en Yo me llamo pic.twitter.com/RgQTv59C8g — Ana (@PuraCensura) August 19, 2023

Le puede interesar: