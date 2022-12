Gobierno también prohibiría uso de glifosato con fines agrícolas

El ministro de Agricultura, Aurelio Irragori, aseguró que el Gobierno, dependiendo a lo que pase en el Consejo Nacional de Estupefacientes, prohibiría el uso de glifosato con fines agrícolas.

“Esa decisión también incorporara la prohibición si es del caso para el uso en actividades agropecuarias por los efectos dañinos”, dijo el funcionario. (Lea también: Policías y civil que se habrían intoxicado con glifosato están fuera de peligro )



Agregó que el año pasado se presentaron algunas personas que fueron afectadas por el uso del glifosato por no tener precauciones de utilizar máscaras.



El jefe de la cartera de Agricultura aseguró que se estudiando el tema de la regulación de otras sustancias como fungicidas o plaguicidas que afectan la salud de los campesinos que los usan de una forma inadecuada.



“Así lo reportó el ICA, que varios agricultores, no solo por el glifosato sino por la mala utilización. Por no tomar medidas preventivas en el uso de fungicidas y plaguicidas han tenido emergencias médicas que ha sido atendidas por no tomar medidas necesarios, que para su aplicación requiere medidas de seguridad que muchas veces nuestro campesinos no las utilizan”, dijo.



