Habitante de calle perdió la vida tras ataque a golpes en hecho confuso: autoridades investigan

Pereira se encuentra conmocionada con la trágica muerte de Jairo Antonio Sepúlveda, un hombre de 55 años que falleció tras una lucha once días en el Hospital Universitario San Jorge.

El pasado 29 de agosto, Sepúlveda ingresó al centro médico con múltiples heridas de arma blanca y contusiones severas en el tórax, abdomen y extremidades, resultado de una brutal golpiza. Pese a la gravedad de sus lesiones, llegó por sus propios medios y, debido a su estado crítico, no pudo ofrecer detalles sobre el lugar del ataque ni la identidad de sus agresores.

La muerte de Sepúlveda, ocurrida en la mañana del lunes 8 de septiembre, ha desatado una investigación por parte de las autoridades, con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía a cargo del caso.

La hipótesis preliminar apunta a que el homicidio pudo ser el resultado de una riña entre habitantes de calle. Este lamentable suceso da cuenta del crítico problema la seguridad de la capital risaraldense, elevando la cifra de homicidios a 166 en el departamento y 163 en Pereira para el año 2025.

Mientras tanto, las autoridades buscan a los familiares para la entrega del cuerpo.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado a grupos de comerciantes por presuntamente perfilar, amenazar y agredir a habitantes de calle en el centro de la ciudad, con requisas, golpes y uso de gas.

Aunque líderes afirman actuar en defensa propia y ante el abandono institucional, negando agresiones directas y argumentando una formación como "guardianes de seguridad" por parte de la Policía, la situación evidencia una profunda crisis social y la urgente necesidad de políticas públicas que aborden la vulnerabilidad y la protección de esta población.