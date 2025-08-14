Habla mejor amiga de periodista Alejandra Gómez: ”Estaba pasando por un momento difícil”

Este jueves 14 de agosto se conoció la noticia del fallecimiento de la periodista y presentadora Alejandra Gómez, a los 43 años. La comunicadora murió el pasado 10 de agosto, día en que cumplía años, hecho que generó gran conmoción en el gremio y entre quienes la conocieron.

Gómez, con una reconocida trayectoria en medios como CityTv, Red+, RCN y Telepacífico, era oriunda de Cali. Lugar donde nación una amistad con María Rojas, colega y amiga de larga data, quien habló con La Red Viral sobre el difícil momento.

“Uno nunca está preparado para estas cosas (...) No queríamos que esto se filtrara de esta manera por respeto a ella. Ha sido muy difícil porque no lo esperábamos, pero a veces en la vida hay cosas que uno no espera y suceden”, expresó Rojas entre lágrimas.

mejor amiga de periodista Alejandra Gómez Foto: YouTube

Según relató, la periodista “estaba pasando por una situación personal un poco difícil en este mes”, aunque mantenía su rutina habitual. “A veces las personas amamos demasiado y en ese amor nos perdemos. Queremos muchas cosas y tenemos muchos sueños, pero a veces tenemos que buscar otro camino para poder cumplirlos”, señaló, evitando dar detalles por respeto a la familia.

La amiga de Gómez evitó referirse directamente a la vida sentimental de la periodista, aunque dejó entrever que atravesaba una separación. “Por amor uno hace muchas cosas y por desamor también (...) Ese es un tema que ustedes tienen que preguntarle a él”, dijo.

Con la voz entrecortada, Rojas narró que tenía planeado viajar a Bogotá para encontrarse con Gómez y celebrar juntas. “A ella le gustaba el mar, su mamá le iba a regalar un viaje de cumpleaños. Cuando ella llegara, nos íbamos a ir a una clase de baile el sábado. Pero pasó todo esto y ya todo quedó ahí”, recordó.

María Rojas también pidió prudencia frente a las especulaciones, recordando que la Fiscalía adelanta investigaciones sobre el caso. “Si en algún momento la mamá se siente en la capacidad de hablar, está bien, pero en este momento empezar a hablar de todas estas cosas es muy reciente y doloroso para todos”, afirmó.