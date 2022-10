'Hagrid' apareció en silla de ruedas y alerta a fans de 'Harry Potter'

En el lanzamiento de una atracción en Universal Orlando, Robbie Coltrane apareció en silla de ruedas, hecho que sorprendió a los asistentes.

‘Hagrid’, de la saga ‘Harry Potter’, aseguró que le fue diagnosticado osteoartritis.

"Me realizaron una operación exploratoria y los médicos descubrieron que no tengo cartílago en una de las rodillas. Está completamente desintegrado y me diagnosticaron osteoartritis. Ahora vivo en constante dolor", dijo el actor a los asistentes.

El actor británico está a la espera de someterse a una cirugía en una de sus rodillas para calmar la dolencia, por lo que estará temporalmente en silla de ruedas.

Las imágenes de Coltrane en silla de ruedas aparecieron desde comienzo de semana en medios internacionales, alertando a los fans de ‘Hagrid’, uno de los personajes más queridos de ‘Harry Potter’.

