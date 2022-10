¿Haría lo mismo? Hombre devuelve un millón de dólares que apareció en su cuenta

Pese a la tentación que sintió de ir a pagar todas sus deudas, pesó más el buen ejemplo que quiere dar a su hijo y por ello José Soto devolvió a un banco un millón de dólares que repentinamente apareció en su cuenta.



"Tengo un bebé de tres años y para mí será muy gratificante darle los mejores ejemplos y contarle dentro de algunos años, porque aún está muy pequeño, la historia que me pasó", declaró Soto al Canal 7 de la televisión local.



Este hombre de 37 años y dueño de un pequeño local de venta de partes para autos en San José, no pudo dormir la noche en que vio la millonaria suma en su cuenta bancaria.



"Uno como humano es pecador, me pasó por la mente ir a cancelar las deudas, la hipoteca de la casa, el local que compré, muchas cosas. Esa noche no dormí, pero al día siguiente fui al banco e hice lo que tenía que hacer", contó.



El dinero, que pertenecía a una empresa concesionaria de vehículos, apareció en la cuenta bancaria de Soto debido a un error del banco, que le ofreció disculpas por lo sucedido.



Soto ha recibido felicitaciones, pero también bromas por parte de amigos y conocidos, acerca de que con el dinero pudo haberse ido del país y hacer una nueva vida, pero para él eso no era viable pues "la tranquilidad y la honestidad no tienen precio", dijo.