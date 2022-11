¡Hasta besos apasionados! El detrás de cámaras del nuevo éxito de ‘Juanse' Quintero

El actor Juan Sebastián Quintero pasó por los micrófonos de Agenda en Tacones de BLU Radio para hablar sobre su nueva etapa como cantante y su nueva canción ‘Usted es pa mi’.

“La música es algo que ha estado en mi vida siempre presente, los que realmente me conocen lo saben. De hecho, cuando hice el programa ‘Play Zone’, yo me retiré para hacer música, pero lo que no sabía es que para eso se necesitaba todo un equipo de trabajo y fue lindo porque morí en el intento”, dijo.

“Cumplí 30 años, hablé con mi mujer y le dije que no me iba a morir con el asunto de qué hubiera sido”, señaló.

Transición de actor a cantante

“Yo creo que soy un poco testarudo, no nací para ‘agüitas tibias’, me gusta el todo por el todo. Creo que el remordimiento es lo peor que le puede pasar a uno. Empecé a componer. Esta canción la hice yo”, destacó.



El video de la canción

“Lo único que dijo Jhoana (la novia) al ver el video fue: ‘pero le está enterrando la nariz’. Yo le doy un beso a Juliana en el cuello, un beso apasionado como lo requería la escena”, afirmó.