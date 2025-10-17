Hija de la actriz Judy Henríquez denunció a famosa agencia por tratar mal a su madre

La actriz y dramaturga Adriana Romero expresó públicamente su indignación por el trato que, según denunció, recibió su madre, la reconocida actriz Judy Henríquez, por parte de una agencia de casting en Colombia. A través de sus redes sociales, Romero afirmó que su madre fue víctima de un acto de discriminación por edad.

“ATENCIÓN. Una denuncia pública: a mi madre, la reconocida actriz Judy Henríquez, una agencia de casting en Colombia la trató como vejete, aduciendo que por su edad ya no querían que ni siquiera pudiera presentar un casting para el proyecto que estaban llevando a cabo”, escribió la artista, visiblemente molesta.

Romero explicó que decidió hacer la denuncia después de escuchar, de manera accidental, los comentarios despectivos hacia su madre. “No voy a decir el nombre por una razón, porque yo me enteré de esto casi que por accidente, no me correspondía ni estar ahí ni escuchar lo que escuché, pero si eso dicen de una mujer que ha entregado su vida al oficio actoral, ¿qué será entonces de cualquier otro actor o actriz?”, cuestionó.

La actriz aprovechó el momento para exigir respeto hacia los artistas mayores y un cambio en las prácticas de selección actoral en el país. “Las agencias de casting parecen olvidar que los actores y actrices somos quienes ponemos la cara frente a las cámaras. Este oficio y quienes lo ejercemos merecemos respeto, y quiero pedirles a ustedes que me ayuden a difundir este mensaje”, expresó.



Romero también mencionó la reciente muerte del actor Gustavo Angarita, señalando que su partida debería servir como reflexión sobre el valor de los artistas veteranos. “De esa generación ya quedan pocos, y es nuestro deber cuidar de quienes nos abrieron el camino. Las prácticas de casting en Colombia se están volviendo no solo irrespetuosas, sino crueles, y esto es importante que se sepa. Le pido a las productoras que exijan a las agencias un trato digno hacia los actores y actrices”, concluyó.