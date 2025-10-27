Hijo de la actriz Sandra Reyes reveló qué le dijo su madre antes de morir

A casi un año del fallecimiento de la actriz Sandra Reyes, recordada por su papel en producciones como Pedro el escamoso, su hijo Gerónimo Parada habló con el programa La Red, de Caracol Televisión, sobre los últimos momentos que vivió junto a su madre y el profundo legado espiritual que ella le dejó.

Reyes falleció en diciembre de 2024 tras varios meses de lucha contra un cáncer de seno. Fiel a sus creencias, decidió no someterse a tratamientos médicos y optó por enfrentar la enfermedad desde la espiritualidad y el contacto con la naturaleza. Durante sus últimos años, vivió junto a su hijo en una finca en Ubaté, Cundinamarca, donde cultivaba y llevaba una vida tranquila. Su último deseo fue ser velada en ese mismo lugar, rodeada del entorno natural que tanto amaba.

“Los recuerdos de mi mamá son todos de amor. Realmente mi mamá era una persona fantástica que siempre buscaba estar en paz y transmitir eso a los demás”, expresó Gerónimo.

Sandra Reyes con su hijo Geronimo Parada Reyes. Redes sociales.

El joven contó que los últimos días de vida de Sandra, aunque difíciles, estuvieron llenos de serenidad y amor. “Fueron momentos muy complicados, pero también muy tranquilos. Pudimos decirnos todo lo que queríamos decirnos, hablar, abrazarnos… incluso diría que fue algo bonito, poder tener una buena despedida con ella”, relató.



Para Gerónimo, su madre sigue presente en su día a día. “Siento que ella vive conmigo en cada instante. Muchas de las cosas que hago son pensando en ella. Hablo con ella en voz alta, le cuento lo que me pasa y siento que me guía, que me da consejos”, confesó.

Finalmente, compartió el último mensaje que le dejó Sandra Reyes antes de partir: “Las últimas palabras que más me dijo fueron: sonríe, sonríe a la vida. Y así voy a vivir, sonriendo y siendo mejor cada día”.