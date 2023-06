Hombre fingió su muerte por esta absurda razón y luego llegó a su funeral en helicóptero

En un evento que dejó a miles de usuarios sorprendidos en redes sociales, un hombre fingió su propia muerte y luego hizo una entrada dramática en su propio funeral a bordo de un helicóptero. Esta insólita historia tuvo lugar en Bélgica, donde los residentes aún no pueden creer lo que sus ojos presenciaron.

Según el medio local Times UK, todo comenzó cuando se anunció la trágica muerte de David Baerten, un hombre conocido por su excentricidad y amor por las emociones fuertes. Sin embargo, su muerte resultó ser completamente fingida, pues todo formaba parte de un plan maquiavélico para sorprender a sus amigos y familiares.

Además, en el video se ve cómo el hombre descendió de un helicóptero justo en el momento en que se celebraba su funeral, vistiendo un traje negro y con una sonrisa burlona en su rostro.

Posteriormente, el hombre se acercó a la multitud que estaba reunida en el cementerio y les reveló su macabra artimaña. Las imágenes de este extravagante evento se hicieron virales en las redes sociales y generaron una amplia controversia.

Publicidad

Las reacciones de los asistentes variaron desde la incredulidad y la indignación hasta la admiración por la audacia del hombre. Además, algunos lo consideraron un genio creativo, capaz de planear una broma de proporciones épicas, mientras que otros lo tacharon de irresponsable y desconsiderado por el impacto emocional que su acto podría haber tenido en sus seres queridos.

Ante la avalancha de críticas, el hombre se defendió argumentando que solo quería hacer algo diferente y desafiar las normas sociales establecidas, afirmando que su intención no era herir a nadie, sino más bien sacudir a las personas y hacerlas reflexionar sobre la fugacidad de la vida y la importancia de disfrutar cada momento.

Lo que veo en mi familia muchas veces me duele, nunca me invitan a nada. (...)Todos nos distanciamos. No me sentí apreciado (...). Es por eso que quería darles una lección de vida y mostrarles que no deben esperar hasta que alguien esté muerto para reunirse con ellos”, afirmó el hombre.

Publicidad

Le puede interesar: