Hombre perdió la vida tras riña en una discoteca en Neiva: esto se sabe

Una fuerte riña se registró en la madrugada de este domingo 21 de septiembre al interior de una discoteca en el municipio de Neiva, Huila, donde un hombre perdió la vida.

Los hechos se registraron en un establecimiento ubicado en el barrio Álamos Norte de Neiva. El sujeto que perdió la vida fue identificado como Jesús David Calderón, de 29 años, conocido como 'Chipi Chipi'.

Según las versiones recolectadas por medios locales y lo que se puede evidenciar en videos que circulan en redes sociales, la víctima se encontraba sosteniendo una fuerte discusión cuando golpeó a un hombre en el rostro.

Posteriormente, el sujeto se lazó sobre él, generando que Calderón cayera de espalda sobre la carretera. Luego, el sujeto se abalanzó sobre el hombre y continuó golpeándolo.



En los videos registrados por asistentes del lugar y difundidos por redes sociales se puede observar como las personas intentan intervenir y separar a los dos hombres en medio de gritos.

Según versiones extraoficiales, el hombre perdió al vida producto del golpe en la cabeza que le ocasionó la caída. Por su parte, la Policía Metropolitana de Neiva confirmó que sobre las 5:29 de la madrugada recibió una llamada reportando de la disputa.

Al llegar al lugar, encontraron al hombre inconsciente en plena vía pública, por lo que de inmediato le prestaron primeros auxilios. Minutos después llegó la ambulancia, confirmando que Calderón estaba sin signos vitales.

Publicidad

La Sijin realizó el levantamiento del cuerpo e hizo las labores de recolección de pruebas para esclarecer los hechos. Presuntamente, el agresor se entregó de manera voluntaria a las autoridades.

Esta noticia ha generado tristeza y conmoción en los habitantes de Huila, que lo han descrito como una persona alegre y llena de sueños. Además, a raíz de este caso la ciudadanía exige acciones concretas de las autoridades para garantizar la seguridad de los habitantes en sus diferentes espacios.

Este es el video