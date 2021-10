Hombre rompió en llanto tras ser capturado por llevar cocaína

Un hombre en el viaducto que comunica el municipio de Garzón con el Agrado, en el Huila, fue requisado por soldados que estaban en la zona, y, al registrarlo, encontraron que en su poder tenía una bolsa plástica llena de cocaína. Esta personas, al verse descubierto, primero dijo que lo que llevaba era harina, sin embargo se confirmó que era la sustancia alucinógena la cual estaba avaluada en un millón de pesos.

Este hombre rompió en llanto delante de los uniformados y aseguró que no conocía que "era eso" que tenía en su poder. Los soldados, mientras lo capturaban, también trataron de calmarlo.

"Por favor, no me voy a ir con ustedes. No tengo nada", dijo en medio de las lágrimas el hombre que fue identificado en Luis Armando Méndez.

Esta sustancia, al parecer, iba a ser llevada a lugares de expendió del municipio de Agrado.