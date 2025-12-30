En vivo
Con incremento del salario mínimo esta es la lista de pensionados que recibe aumento en su mesada

Según informó el mandatario nacional y quedó estipulado en los decretos 1469 y 1470 de 2025, el salario mínimo aumentó un 23 %, lo que significa que un trabajador deberá recibir $1.750.905 a partir del 1 de enero.

Con el incremento del salario mínimo para el 2026 esta es la lista de pensionados que recibe aumento en su mesada
Foto: ImageFx
Por: Luna Guerrero Parra
|
Actualizado: 30 de dic, 2025

