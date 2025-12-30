Con incremento del salario mínimo esta es la lista de pensionados que recibe aumento en su mesada

Este lunes 29 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció el aumento del salario mínimo para 2026. Con este incremento, uno de los puntos más importantes para los colombianos es el ajuste en el valor de las pensiones.

De acuerdo con lo estipulado en la ley, el valor de las pensiones debe aumentar conforme al incremento anual del salario mínimo, teniendo en cuenta que ningún pensionado puede recibir por su mesada menos de un salario mínimo legal vigente.

Esto recibirá por su pensión una persona que gane el salario mínimo en el 2026 Foto: ImageFx

¿Cuánta plata recibirá una persona que gane el salario mínimo en 2026?

Según informó el mandatario y quedó estipulado en los decretos 1469 y 1470 de 2025, el salario mínimo aumentó un 23 %, lo que significa que un trabajador deberá recibir $1.750.905 a partir del 1 de enero. A esto se suma el aumento en el subsidio de transporte, que quedó en $249.095, para un total de $2.000.000 mensuales.

Según explicó a Blu Radio Diego Felipe Valdivieso Rueda, profesor investigador del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, el valor de las pensiones debe ajustarse con el aumento del salario mínimo para 2026, tanto para los afiliados a Colpensiones como para quienes cotizan en fondos privados como Porvenir, Colfondos, Protección y Skandia.



"Incluso pensiones que hoy día son ligeramente superiores al mínimo, pues ninguna pensión puede llegar a quedar por debajo del salario mínimo legal", indicó.

En este video de Blu Radio le explicamos las implicaciones del aumento del salario mínimo en Colombia

¿Qué personas reciben aumento en su pensión en el 2026?

Sobre quiénes recibirán este aumento, Valdivieso confirmó que: "En el caso de las pensiones de fondos privados, si están bajo la modalidad de renta vitalicia, también se ajustan con la inflación, garantizando no quedar por debajo del mínimo. Para el caso de la modalidad de retiro programado, dependen de los rendimientos de la cuenta".

Publicidad

Además, fue claro en que los pensionados, sin importar su modalidad, recibirán el aumento correspondiente al ajuste del salario mínimo en su mesada. "Las pensiones de invalidez y sobrevivencia siguen la misma regla. Las que son del mínimo, se ajustan con el mínimo. Las superiores con inflación, garantizando que no quede el monto por debajo del salario mínimo legal", dijo.

Esto significa que las personas que recibirán aumento en su pensión son:

