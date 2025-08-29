Hombre se hizo pasar por Justin Bieber y robó una millonada en tan solo cuatro minutos

Un bar de Las Vegas pensó que estaba viviendo una noche histórica cuando Justin Bieber se subió al escenario a dar un espectáculo de manera gratuita, pero lo que no vieron era que no era el cantante canadiense el que se encontraba cantándole a los asistentes, que tampoco se percataron de lo sucedido.

El hecho se dio el pasado 16 de agosto en el hotel Wynn en Las Vegas, Estados Unidos, cuando este hombre logró engañar a todos los empleados de este sitio y logró colarse hasta el escenario, en donde también fue engañado el DJ de la fiesta que permitió que cantara al público.



Este es el video del falso Justin Bieber

Una cuenta de 10.000 dólares

Tan solo se presentó cuatro minutos y este fue el tiempo necesario para que pudiera sacar 10.000 dólares del recinto, que, si bien no fueron a su bolsillo, fueron gastados dentro del sitio en productos y sin retorno, dejando un ‘robo’ millonario en cuestión de nada mientras daba un “concierto gratuito” en el hotel.

El falso Justin Bieber logró su cometido, según medios locales, gracias a que junto su equipo logró rotar el rumor de que el artista canadiense se encontraba en el interior de este establecimiento, palabras que llegaron hasta el DJ del XS Nightclub del hotel Wynn, que no quiso desaprovecharla y lo invitó a subir al escenario.

En estos cuatro minutos logró interpretar éxitos como ‘Baby’, ‘Sorry’ y ‘Let Me Love You’, lo curioso es que no solo fueron engañados todos los del personal del hotel y el bar, sino el propio el público que no logró notar que no se trataba del real, tanto así que medios locales lo “aplaudieron” por ser un perfecto doble del artista.

Poco después se conoció que tras ser vetado de por vida del establecimiento, el Bieber se puso en contacto con el sitio y pagó la cifra de 10.000 dólares, agradeciendo de igual forma por el apoyo que le permitió demostrar su dote como “el doble perfecto”.