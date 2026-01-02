En vivo
Hombre terminó en el techo de una casa el 1 de enero y tuvieron que llamar a los Bomberos

Hombre terminó en el techo de una casa el 1 de enero y tuvieron que llamar a los Bomberos

Con ayuda de las autoridades se determinó que el joven sí vive en ese barrio. Luego sus familiares llegaron para ayudarlo a entrar a la su vivienda.

TikTok: @celenkatherine
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 2 de ene, 2026

