Hombre terminó en el techo de una casa el 1 de enero y tuvieron que llamar a los Bomberos

En redes sociales se han viralizado diferentes videos e imágenes de las fiestas que dejaron el recibimiento del Año Nuevo 2026 en Colombia, dejando unos momentos bastantes cómicos y que, al mismo tiempo, generan varias preguntas.

Uno de los videos que más interacciones ha generado en este inicio de año fue publicado en la plataforma TikTok por la usuaria @celenkatherine. Según lo que compartió en su perfil, se puede ver a un hombre que terminó sobre el techo de una casa, pero en extrañas circunstancias.

Según la usuaria, todo ocurrió luego de las celebraciones del 1 de enero y, cuando los vecinos empezaron a escuchar sonidos en el barrio Rosablanca de Villavicencio, se percataron de la presencia del joven en el techo de una casa, pero no estaba completamente consiente por, aparentemente, excederse con el alcohol.

Por eso, se decidió llamar a los Bomberos para que auxiliaran al hombre. Una vez llegó el vehículo de emergencia, lo acercaron al techo para que uno de ellos le prestara ayuda e, incluso, se puede ver cómo le alcanza un vaso con agua para que beba y empiece su proceso de recuperación, para luego bajarlo.



Un bombero le suministró un vaso con agua al hombre para que se recuperara TikTok @celenkatherine

¿Cómo el joven terminó en el techo?

Según relató la mujer en otro video, el hombre vive con sus padres en la casa contigua a lo sucedido e iban a realizar un viaje, pero el joven, aparentemente, quería seguir ingiriendo alcohol y por eso decidieron dejarlo encerrado. Ante esto, el muchacho decidió "tirarse del segundo piso por el lado del patio".

"Escuchamos el estruendo con los vecinos, pero no vimos nada. A eso de las 2:30 de la tarde se escucharon más golpes y claro era el muchacho pidiendo auxilio", afirmó la mujer.

El joven estaba deshitradado cuando lo auxiliaron y luego lograron comunicarse con los padres del muchacho para que se regresaran a la vivienda.

La reflexión que deja este caso es el consumo responsable de bebidas alcohólicas y más en las fechas decembrinas y fiestas de inicio de Año Nuevo.