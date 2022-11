Homeopatía, la mejor alternativa de la medicina: Iván Torres

Iván Torres Ruíz, rector de Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática Luis G. Páez, habló acerca de los inicios de esta alternativa y la diferencia que tiene con la medicina aeróbica.

“Esta alternativa está siendo muy usada pero al mismo tiempo muy criticada, quienes no creen en ella la rechazan. Ninguna es mejor que la otra, simplemente son dos formas de ver la salud y la enfermedad”, explicó Torres.

La medicina convencional implementa técnicas y procedimientos de la medicina homeopática, pues cada vez se ven más casos en que los médicos se especializan en homeopatía.

“Tal vez empezamos a confiar mucho más en los medicamentos químicos, no podemos negar que en ciertas situaciones el antibiótico salva vidas, pero tampoco se puede olvidar que a veces estos se están prescribiendo exageradamente cuando no es necesario”, manifestó el rector.

Además, explicó que para el uso adecuado de esta herramienta se debe conocer los síntomas específicos del paciente, pues no a todos les funciona el mismo procedimiento.

“Es difícil medir la homeopatía porque es muy individual, las indicaciones de la sintomatología del paciente forman un cuadro de características personales que llevan a un medicamento especial que sea semejante al paciente”, agregó el doctor.

Mónica Vargas, paciente que ha experimentado esta alternativa en casa, dijo para Generaciones BLU que encuentra en la medicina homeopática una aliada.

“Me detectaron lupus en la medicina tradicional y gracias a la homeopatía mi calidad de vida cambió, me dijeron que no iba a poder tener hijos y ahora tengo dos”, dijo Mónica

Desde 1998, año en que le dieron la noticia, el doctor Iván Torres es quien ha tratado el caso de Mónica y gracias a la aplicación de la medicina homeopática ella ha estado asintomática.

“Desde que empecé el tratamiento no he tenido ninguna manifestación de dolores articulares que es lo que más me afecta”, concluyó Vargas.