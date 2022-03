Horóscopo de hoy: sábado 26 de marzo, conozca las predicciones

El elemento del fuego es predominante con la entrada del sol en Aries, favoreciendo la acción y el movimiento en nuestra cotidianidad. Así mismo, el desplazamiento de la luna con Escorpio nos llama a tener los pies bien puestos en la Tierra: es hora de acabar con las fantasías y hacer realidad nuestros sueños.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Los hilos del destino se entretejen en una fecha propicia para dar las puntadas necesarias que te llevarán al éxito, cada una de ellas guiadas por tu extraordinaria sensibilidad. Ten especial cuidado con el poder de tus pensamientos, la atracción de lo que crees puede ser un sueño podría tornarse en pesadilla si no sopesas adecuadamente los pro y los contras. En el plano de la salud, buenas noticias referidas a un ser querido o alguien de la familia. Una infusión de yerbabuena te ayudará a refrescar las tensiones.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ Aunque te empecinas en ver los obstáculos como pruebas de aprendizaje, no conviene darle alas al sufrimiento o rutinas que te condenan al sinsentido o a la pérdida de tiempo. Ten cuidado de quienes pretenden manejarte con falsos retos, muchas veces la meta que persigues está fuera de la base que te sugiere tu obstinación. No permitas que a fuerza te impongan yugos que no mereces arrastrar. En el amor, se abren nuevas puertas o el idilio recobrará su fuego. Conéctate a la divinidad que tengas en tu corazón. Toma fuerzas.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ Ten cuidado con el poder de tus palabras, aunque no seas consciente, tienes una inmensa influencia con quienes están a tu alrededor y te aman. Es el tiempo de cosechar el fruto de tus buenas acciones desinteresadas. Soplan vientos favorables en materia de armonía en tu hogar y gozarás del cariño de tus familiares. Las adversidades te han fortalecido y es momento de que te goces la gratitud. En lo económico te fortalecerás gracias a tu disciplina y persistencia. Es hora de soltar algunos lastres y permitirte volar de la alegría.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ No tengas miedo de la incomprensión y sigue tu camino de rectitud. No pierdas de vista que la principal lucha que libras es personal y que las opiniones ajenas solo son una distracción irrelevante. Un golpe de suerte te espera pronto para romper las dificultades en materia económica. Sé precavido con las tentaciones y no desperdicies tu tiempo en angustias inoficiosas. Las relaciones amorosas se verán fortalecidas gracias a que has logrado dilucidar quién merece verdaderamente tu atención.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ La justicia y la verdad te obsesionan, pero debes entender que el cumplimiento de estas condiciones en el plano humano están supeditadas a situaciones que no puedes dominar siempre. Llénate de paciencia, porque podrías sufrir ansiedad. Encontrarás la serenidad que necesitas en el análisis y en la respiración profunda. No permitas que esa situación que te tensiona se salga de los cauces. Tienes que entender que ser feliz depende solamente de ti. Encender y reflexionar a la luz de una vela blanca te ayudará a conciliar la calma que requieres.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ Vienes de una profunda evolución que te ayudado a desatorar importantes relaciones cercanas. Debes tener cuidado de las trampas de las coincidencias, que no son más que juegos del tiempo que vienen para consolidar tus avances. Tu salud se fortalece, pero no pierdas de vista a quienes comparten tus propias condiciones. Dedica en este día un tiempo especial y de calidad para tu familia, permítete reconectar con tu centro. Escucha tu corazón y no tendrás necesidad de consejos que podrían llevarte a decisiones controvertidas.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎ Buenas nuevas en el plano del trabajo. Excelentes vibraciones para culminar proyectos atrasados o saldar viejas deudas. Puede llegar un viaje inesperado que rendirá buenos frutos o importantes experiencias. Evita darle muchas vueltas a los proyectos y toma decisiones rápidas. En el amor podría haber sacudidas, necesitarás diálogo y análisis para salir avante por las posibles dificultades. Un colgante de cuarzo puede ayudarte a espantar y canalizar las malas vibraciones. Aléjate de las situaciones problemáticas.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏ Saca en limpio los resultados positivos de los conflictos que recientemente has enfrentado. Es hora de recomponer el espíritu y darte cuenta de las nuevas oportunidades. No pierdas de vista lo mucho que te aman quienes están a tu alrededor. Los conflictos se apaciguan, es hora de que el entendimiento y el diálogo prevalezcan. Recibirás magníficas noticias sobre asuntos que dabas por perdidos. Los astros te favorecen con gran potencia.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ Mide tus gastos, podrían venir momentos difíciles. No es un buen momento para inversiones en el largo plazo. Ten cautela con confidencias a personas que no merecen realmente tu confianza. Momento para sacar los dedos de tu mano y contar cuántos amigos de verdad tienes. El plano de la salud es inmejorable, pero ten prudencia con los excesos, especialmente con los gustos gastronómicos.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Hora de volver tus ojos para la persona más importante del planeta que no es otra que ti misma. Cultiva tu sabiduría con lectura, conocimiento, diálogo y observación. La verdadera inteligencia es aprender de las experiencias de otros. Dialoga contigo mismo y restablece tu conexión vital. Ten en cuenta que el mayor poder sobre ti lo ejerce tu propia voz interior, modúlala y oriéntala a tu bienestar. No permitas que entren cucarachas en tu cabeza.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ Te has ahogado muchas veces sin saber en vasos de agua, con tormentas inexistentes que solo habitan en tus percepciones. Es hora de sacar la cabeza y poner punto final al tormento. Estos días el zodiaco y la vida te consienten. Vientos favorables soplan en todas direcciones, orienta tu meta simplemente que el destino te llevará a buen puerto. La salud será favorecida por inmejorables relaciones con tus seres queridos. El temporal pasó, disfruta tu primavera espiritual.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ Esta semana el destino te puso a prueba y fuiste cabal con tus principios. No permitas que la manipulación de unos cuantos altere tu buen juicio ni la buena imagen que tienes de ti mismo. No dejes que las distracciones ni las tretas baratas te alejen del camino del guerrero. Blande el escudo de la iluminación y sé compasivo con los errores de quienes flaquearon en medio del camino. Reflexiona bajo el agua y déjate fluir sin miedo. Las dificultades ceden.