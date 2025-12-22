Envían a la cárcel a ciudadano islandés señalado de abusar a una menor en Medellín

Fue enviado a prisión un ciudadano islandés que abusó de una menor de 16 años en el barrio Simón Bolívar de Medellín. El extranjero le ofreció dinero a la menor y luego la accedió de manera violenta

La Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez de control de garantías le impuso una medida de aseguramiento en centro penitenciario al ciudadano islandés Borkelsson Hogni Kjartan, como presunto responsable de ofrecerle dinero a una menor de edad de 16 años en la ciudad de Medellín a cambio de tener relaciones sexuales.

La investigación permitió conocer que el pasado 6 de diciembre el extranjero habría contactado a la menor de edad a través de redes sociales para que sostuvieran un encuentro sexual en el sector San Diego hasta donde llegó la joven de 16 años.

Una vez se encontraron, el islandés y la adolescente se trasladaron hasta una vivienda en el barrio Simón Bolívar en donde el hombre habría agredido sexualmente a la menor de edad a pesar de que se resistió en reiteradas ocasiones y en una de esas oportunidades logró huir del lugar.



Una vez la joven se sintió a salvo se contactó con las autoridades correspondientes y denunció el hecho por el que fue detenido de manera inmediata y luego llevado ante un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata que le imputó los delitos de demanda de explotación sexual con menores de 18 años agravada y acceso carnal violento.

Aunque el extranjero no aceptó los cargos que le fueron imputados, seguirá con el proceso judicial dentro de un cárcel a la espera de que se determiné una pena en su contra por buscar menores de edad y ofrecerles dinero para sostener relaciones sexuales.