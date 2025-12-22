En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Envían a la cárcel a ciudadano islandés señalado de abusar a una menor en Medellín

Envían a la cárcel a ciudadano islandés señalado de abusar a una menor en Medellín

De acuerdo con lo revelado en la investigación, el extranjero, que no aceptó cargos, habría contactado a la menor de edad a través de redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad