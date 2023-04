Horóscopo de hoy 15 de abril para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): La actividad física ayuda a conectar tu mente y tu cuerpo, esto puede ser un camino positivo, así que sigue buscando ejercicios que puedas realizar. La pasión es cálida y abierta: conoces a una pareja a mitad de camino.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Mercurio, planeta de pensamiento rápido, inspira a tu signo y puede convertir este en un día para recordar. Las elecciones que se han prolongado pueden resolverse cuando decides trabajar con lo que tienes y lo que sabes.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): La luna y el sol iluminan tu zona de aprendizaje de los errores. Esto puede darte una visión única de tu vida. Ese cambio que has querido hacer durante meses puede ponerse en marcha. Si estás en una relación, espera más de ti mismo.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Con la entrada sensata de Plutón, puedes controlar las dudas que han desviado tu mente y restablecer las emociones, especialmente cuando se trata de un romance. Si estás en una relación, el futuro que estás trazando puede parecer diferente, pero se siente tan bien.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Estás en una posición privilegiada para impulsar los planes y poner tu nombre en una lista única, ya que la luna mejora la creatividad y el sol aporta ideas. Trata de no pelearte con amigos.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): El tiempo adicional para concentrarse en lo que deseas, especialmente para el hogar y la familia, es un tiempo bien invertido. Ves una solución a una situación complicada y un cambio de agenda de última hora puede ser la clave. ¿Enamorado? Deja salir la picardía interior…

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Hay un brillo especial en todo lo que haces hoy, por muy rutinario que parezca. Un cambio de imagen, tal vez en términos emocionales, puede estar a punto de comenzar nuevamente después de una pausa, así que prepárate.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Puedes aprovechar la determinación de Plutón para expresar tus deseos y anhelos de dinero, y comenzar a convertirlos en realidad, incluso si eso significa tomarse un descanso de un grupo o persona en particular. Una luna familiar hace clic con la fuerza del Sol para hacer que un cambio de hogar a corto plazo funcione bien también a largo plazo. Así que piensa en grande.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): El mantra de tu relación es pensar en cada movimiento con cuidado, y hacer lo que tenga sentido para ti, incluso si los demás no están de acuerdo. En la pasión, no dejes que las emociones calientes nublen tu juicio, ya que la persona adecuada puede tardar en llegar a conocerse.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Haz tu parte reduciendo esa voz perfeccionista en tu cabeza. En términos de pasión, Venus inspira una visión rara que lo guía a encontrar su propia forma única de ser una pareja o conocer a alguien especial.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Por fin estás pensando con claridad en los desafíos personales y te resulta más fácil expresar tus preocupaciones con palabras. Así que el equipo de tu planeta te dice que confíes en ti mismo para hacer frente, incluso cuando las conversaciones se calientan. La luna trae una sensación de diversión y algunos cambios de dirección inesperados y descarados.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Ningún cartel se comunica mejor que tú, así que ponte a trabajar organizando reuniones y contactos orientados al futuro.Tu pensamiento es claro como el cristal y ves a quién acercar más, a quién mantener a distancia. Una luna de autoconocimiento puede convertir las debilidades del amor en fortalezas.