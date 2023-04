Horóscopo de hoy 24 de abril para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Todo lo que necesitas para aprovechar al máximo tus oportunidades ya está dentro de ti, pero debes saber dónde buscar. Esto significa no creer lo que los demás te dicen sobre tus habilidades. El amor ha hecho muchas preguntas pequeñas, ahora la grande está más adelante.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): La evaluación más realista de un precio puede ser la que empuja a la multitud, así que no descartes nada, por improbable que sea. Si tienes en mente una compra clave, inicia el proceso de búsqueda. Una luna de valores te ayuda a apegarte a una promesa de verdad.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Mercurio y Venus hacen una enigmática conexión en la carta y cuando conoces a alguien nuevo, sientes que lo conoces desde siempre. Esto puede ser el destino en el trabajo, pero también tu mente es inteligente y busca un verdadero igual.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Tal vez hayas olvidado lo que es disfrutar de la simple diversión con viejos amigos. Puedes redescubrir esta alegría cuando alguien que una vez fue tan especial se pone en contacto. Esta persona puede volver a ser especial para ti, pero tómate el tiempo para disfrutar de su mundo y tu lugar en él.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Hay un lugar para ti en un programa de televisión que incluye a una de tus personas favoritas y puedes dar los primeros pasos hacia esta meta. Vivir en un lugar que se siente emocionante y asentado es más que un sueño, y un colega reciente puede explicar por qué y cómo.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Lo que parece un trato tan simple para tu mente lógica es demasiado para que otros lo entiendan. Así que construye suficiente tiempo en cualquier proyecto actual para persuadir a la audiencia. Los socios actuales pueden tener buenas ideas solos, pero grandes ideas juntos.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): La mezcla de Mercurio y Venus en tu carta está hecha para aventuras amorosas y tu corazón descarado puede anular tu mente lógica. Entonces, cuando surja una pregunta repentina, sabrás cuál debería ser la respuesta. En lugar de confiar en la palabra de otra persona, consulta con un pariente mayor sobre cómo está.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Tienes el tipo de gráfico que está hecho para la intriga: no busques demasiado las respuestas, si estás disfrutando de las preguntas. Si eres soltero, esto puede vincularte a un Aries, conectado a un país “I”.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Estás preparado para el trabajo en equipo en la primera parte del día y puedes relacionarte con tanta gente y hacer mucho. Pero ahorra algo de tiempo y energía solo para usted, y un plan para rehacer documentos o volver a mirar una serie de fechas.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Estás lleno de diversión, y alguna comedia o drama que escribiste hace un tiempo puede regresar y comenzar un camino de progreso sorpresa. Esta vez, cuando se te ofrezca la oportunidad de hablar en grupo, di que sí. En cuanto al amor, puede parecer trabajo en ciertos puntos, pero tienes la vista puesta firmemente en un nuevo futuro divertido.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Tu zona de conexiones es rica en Júpiter, por lo que sientes cómo romper las barreras de comunicación, incluso las que pueden haber durado años. Neptuno acelera tu sector monetario y los números sorteados al azar pueden tener un potencial ganador.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Es posible que los miembros de la familia no se pongan de acuerdo sobre el dinero, pero puedes encontrar suficientes puntos en común para llegar a un acuerdo. No seas demasiado orgulloso para pedir un compromiso. El amor que es seguro puede no ser siempre satisfactorio, pero obtienes lo mejor de ambos.

