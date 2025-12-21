"Ha nacido en la ciudad de Belén un salvador llamado Emmanuel": pastor César Castellanos

La Navidad es presentada por el pastor César Castellanos como mucho más que una tradición cultural: es la celebración del mayor regalo que la humanidad ha recibido, la salvación por medio de Jesucristo. Al recordar la profecía de Isaías 7:14 —“He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel”— se enfatiza que Jesús es “Dios con nosotros”, el cumplimiento perfecto del plan eterno de redención.

El mensaje destaca que Jesús nació de una virgen por obra del Espíritu Santo para reflejar la naturaleza divina de obediencia perfecta, aquella que Adán perdió. Mientras la semejanza con Dios se quebró por la desobediencia, Cristo vino a restaurarla al decir: “El hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado”. Su nacimiento humilde en un pesebre y no en un palacio enseña que Dios no habita en corazones soberbios, sino en los sencillos y humildes, como lo afirma Jesús en las bienaventuranzas: “Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos”. Emmanuel vino a morar donde hay humildad, fe y dependencia total de Dios.

Finalmente, la reflexión invita a recibir a Jesús no solo como un símbolo navideño, sino como Señor y Salvador personal. Como declara Juan 1:12: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios”.

