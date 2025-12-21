En vivo
Religión  / "Ha nacido en la ciudad de Belén un salvador llamado Emmanuel": pastor César Castellanos

"Ha nacido en la ciudad de Belén un salvador llamado Emmanuel": pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos reflexionó este domingo sobre la Navidad como el mayor regalo de Dios: Jesús, Emmanuel, quien vino con humildad para traer salvación, gracia y esperanza al mundo.

