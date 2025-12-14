En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / Llamado a la oración para proteger a Colombia: reflexión del pastor César Castellanos

Llamado a la oración para proteger a Colombia: reflexión del pastor César Castellanos

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos advirtió sobre la gravedad del tiempo profético actual y subrayó que, frente a los juicios descritos en Apocalipsis, la oración y la intercesión se convierten en el único camino para alcanzar la misericordia divina.

