Llamado a la oración para proteger a Colombia: reflexión del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos, en su espacio de reflexión dominical en Blu Radio, abordó el tema profético Digno es el Cordero, basándose en Apocalipsis, capítulos 4 y 5. El mensaje enfatizó la seriedad del momento actual, señalando que algunos líderes de naciones pueden convertirse en "instrumentos del mismo adversario para que el juicio caiga en sus países".

Para el pastor, la protección de su nación de cualquier juicio divino solo se puede lograr "a través de la oración y de la confianza en el Señor Jesucristo". Castellanos detalló la visión de Juan del trono de Dios, donde solo Jesús, representado como "el león de Judá, la raíz de David" y un "Cordero como inmolado", fue encontrado digno de tomar el rollo sellado.

La dignidad de Jesús para abrir el libro radica en el plan de redención: Él aceptó hacerse hombre y tomar "el lugar de una raza caída". Aunque al mirar la cruz se ve "la expresión de la maldición," Jesús se hizo maldición para morir por nosotros. Al tomar el rollo, Jesús procede a destapar los sellos, y cada sello abierto representa "un juicio de Dios para cada nación".

Sin embargo, en medio del juicio, Apocalipsis 5 revela el papel crucial de la intercesión, pues los 24 ancianos delante del Cordero tenían "copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos". El pastor compartió su experiencia personal de gemir por Colombia, pidiendo a Dios que extendiera su misericordia a pesar de los pecados nacionales.



"Entendí que se requería el clamor para detener el juicio", Castellanos hizo un llamado a orar por la protección de Colombia, reconociendo que "el Dios de Colombia es el Señor Jesucristo".