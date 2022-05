La influencia de Mercurio en Géminis da paso a un tiempo en que la comunicación y las relaciones estarán favorecidas. Entre tanto, la Luna en la primera casa genera una profunda energía que otorga bienestar a la mayoría de los signos.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Es inevitable la sensación de nostalgia tras muchas cosas inesperadas que han acontencido, pero debes cerrar el ciclo. De ti depende tomar la vida con alegría y festejar lo venidero. Saliste adelante, alégrate y prepárate para nuevas batallas con valor. En el amor, se solucionan todas las dificultades. Es momento de la ternura.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ No deben importante los conceptos errados que puedan tener los demás de ti. Que tu carácter y acciones demuestren lo equivocados que están muchos. Puede que el agua sucia de otros te haya embarrado, pero tus vestiduras están inctactas y tu alma limpia. En el amor, es posible que debas mostrar algo de amor propio y alejarte. Ten paciencia.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ Es probable que en este momento afrontes un dilema del cual solo conoces una parte de la realidad. Ten en cuenta que lo que hacen a otros puede pasarte a ti. Infórmate a fondo y atiende a señales que podrían convertirse en alarmas. En el amor, podrían surgir diferencias y cambios de planes, pero todo volverá a su cauce con una importante dosis de sinceridad.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ Has evitado muchos conflictos y soportado injusticias, pero es necesario entender que hay algunas batallas que se deben afrontar sin dilación. Aprovecha el tiempo para reflexionar y busca ganar a través de la diplomacia y el ejemplo. En el amor, encuentras la plenitud que necesitas a través del diálogo. Se favorecen los encuentros románticos.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ Ten cuidado con el autoritarismo que asoma muchas veces con disfraz de superioridad moral. No juzgues apresuradamente y ponte en los zapatos de los demás. Es posible que tengas que enmendar algunos errores del pasado. Obra con sabiduría y humildad. En el amor, la relación de pareja atraviesa momentos inolvidables.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ Repites sin cesar una serie de rutinas que crees que conforma es la única base y sustento de la realidad. Sin embargo, inesperadas maravillas saldrán a flote para demostrarte que todo es mucho más complejo y que el encanto está en aquello en lo que no contabas. En el amor, apreciarás detalles que afianzarán tus lazos.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎ Es momento de analizar tus acciones y llevar a cabo los correctivos necesarios para no errar en tus pasos. Tu lealtad se ha visto a prueba y tus cercanos valorarán tu disciplina. Hay perspectiva de un cambio labora, analiza si es conveniente o de lo contrario guarda calma. En el amor, es un momento adecuado para retomar el fuego de la pasión.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏ Tu paciencia será puesta a prueba, debes actuar a la altura y no ceder a las provocaciones. No pierdas tu lugar y actúa con dulzura. Los conflictos son inevitables, pero debes mantenerte en pie sin perder la cabeza. Las peleas son pasajeras y volverá la serenidad. En el amor, debes obrar con prudencia y no sacudir las cosas. Ten paciencia.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ Es posible que tengas que brindar protección o refugio a alguien que pasa por dificultades. No dudes en ayudar, todo retornará con creces. Ten prudencia con tus palabras y corrige si es necesario con amor. El buen desempeño en el trabajo te dará sostén y obtendrás reconocimientos. En tu relación de pareja atraviesas un momento de plenitud.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Un pleito que llevaba mucho tiempo sin lograr un cierre llegará a su fin. Debes prepararte para solucionar todos los pendientes. Podría surgir una amenaza en el horizonte, pero no prosperará si tomas los correctivos necesarios y obras con prudencia. En el amor, te recogerás en pareja y revivirás los momentos más bellos del idilio.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ Evita juzgarte desmedidamente, no confundas la autocrítica con la autodestrucción. No te compares con los demás, eres un ser único y cada ciclo vital tiene tiempos diferentes. Conflictos familiares se resuelven con amor y empiezas un tiempo de estabilidad. No lo arruines por intolerancia. En el amor, sobrarán ofertas, la elección sigue estando en tus manos.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ Evita a quienes pretenden machacar tus errores una y otra vez para sacar partido en situaciones difíciles. No sientas vergüeza del pasado, pues todos somos humanos y la perfección absoluta no existe. Sé indulgente con tus faltas y obra para remediar las consecuencias. En el amor, la relación de pareja va viento en popa. Si estás en proceso de consolidar una relación, es un tiempo favorable para la plenitud.

