Horóscopo de hoy: domingo 10 de abril, conozca las predicciones

Júpiter y Neptuno confluyen en Piscis abriendo un periodo importante en materia de renovación, perdón y reconciliación. Tiempo para poner fin a conflictos y revaluar actitudes divisorias.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Abre los brazos y recibe los dones de la vida sin temor. Las buenas decisiones tienen como resultado la recompensa anhelada por tanto tiempo. Sin embargo, las conquistas no llegan para que te quedes estático o solamente regodeándote. Vienen, por el contrario, nuevos retos y metas. Recibirás elogios, pero no presumas. En el amor, buenas sensaciones en pareja, pero no descuides las obligaciones.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ Medita con calma y revitaliza tu espacio a través de la reflexión profunda. Alínea tu energía centrándote en lo esencial y no prestes situación a los comentarios de quienes no te valoran realmente. Se destraban relaciones familiares, aprovecha la oportunidad para sellar la reconciliación. El trabajo marchará bien, no permitas que el estrés relacionado con situaciones extralaborales te dominen. El amor fructifica gracias a tu lealtad. Has superado pruebas importantes, gózate el idilio.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ Te mereces toda la felicidad y la alegría, no te juzgues con tu dureza, es necesario superar el pasado, así como perdonar y perdonarte. Notarás que tienes muchos a tu alrededor que son genuinamente tus incondicionales. Abre tu corazón para recibir las dádivas de la vida, analizando qué será y no de tu beneficio. Las malas energías se disipan, si quieres acelerar este proceso, algo de canela que te acompañe podría ser de beneficio. En el amor, si estás en busca de pareja, entras en una etapa favorable. Si ya la tienes, aléjate de las tentaciones.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ Necesitarás reforzar tu pensamiento positivo y pedir sabiduría para transmitirlo a tus cercanos de forma asertiva. Aléjate del falso optimismo y dilucida el verdadero espíritu de la trascendencia. Tienes una alta misión y es trabajar en ti a través del aporte hacia los demás. Saca tiempo para los tuyos y permítete hallar motivación disfrutando de lo que más amas. Aléjate de personas perturbadoras e insidiosas. En el amor, la luna creciente va a sacar a flote tu pasión. Embriágate de afecto, no temas la resaca.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ Sobresaltos en la vida obligan a tomar con sabiduría lo inesperado. Lleva a cabo un autoanálisis para sacar en limpio qué es valioso y qué sobra en tu existencia. Es necesario hilar una buena estrategia para evitar situaciones molestas externas. No te limites, evita los conflictos, pero sé claro. En el amor, la relación está a prueba, pero los astros conspiran para que prevalezca la pasión.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ Es momento de desbloquearte, durante las últimas semanas has acumulado tensión. La penumbra se disolverá gracias a la luz que te darán varias conquistas en los planos espiritual y económico. Los desacuerdos grupales podrían llegar a su fin, pero necesitarás un pequeño sacrificio. El amor sigue siendo tu más importante bastión, pero debes acabar de una vez con conflictos latentes para no amenazar el equilibrio.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎ Debes recobrar la autoestima que has perdido debido a las fricciones desgastantes. Vienen nuevos comienzos y debes prepararte, es un buen momento para hacer una lista de pendientes y atreverte a realizar transformaciones pendientes. No permitas que nada socave tu alegría y sigue brillando. Aleja influencias negativas definitivamente, esto te permitirá reforzar tu liderazgo y actuar con empatía. Podrías tener en tus manos una importante decisión, actúa con responsabilidad y tacto.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏ No te tomes las cosas de manera personal, debes entender que el mundo no gravita siempre a tu alrededor. Sacrifica el ego en pos de fines altruistas, sobre todo en familia. Cuida tus palabras para no herir, en estos momentos la sensibilidad está a flor de piel. Evita actuar de manera exagerada ante situaciones límite. La vida familiar te dará la estabilidad que buscas. Abraza los tuyos y reconcíliate con tu yo, pero deja lejos el ego. El amor promete grandes satisfacciones, has superado difíciles pruebas. Disfruta.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ Es momento de retomar el equilibrio y restaurar la paz en tu espíritu. A pesar de las tentaciones, debes mantener tu lugar y la compostura. A tu alrededor, encontrarás a muchos en busca de compasión, alegría y lealtad. No los desilusiones, es momento de crecer y superar los límites. La yerbabuena puede ayudarte frente a los nervios y la ansiedad. Es momento de ayudar a la sanación de una persona cercana. Cuídate de quienes se acercan a ti con objetivos solo materiales. Usa la diplomacia con inteligencia.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Brindas armonía a tu alrededor, pero solo tú conoces las agitadas tormentas que enfrentas en tu espíritu. Por eso debes protegerte de la negatividad y escapar de los ataques de envidiosos. Restaura tu vitalidad con el apoyo de los tuyos, pueden ser familiares o allegados. Estos días favorecen la introspección, con miras a sanar una fuerte herida. Cultiva tu espiritualidad. En el amor, todo lo que pidas te será concedido.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ No necesitas negar tu encanto para que los demás te recuerden lo especial que eres, eso denota inseguridad. No requieres de nada más que tu consciencia para tener en claro tus altas capacidades. Se aproxima el cierre de un ciclo de crisis, sin embargo, no bajes la guardia. Te afianzas a una rutina, no te dejes caer en el aburrimiento ni el sinsentido. Haz que cada día tenga su magia, evita acciones compulsivas. Gozas de gran afecto, no lo olvides. Valóralo.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ Reflexiona sobre aquellas pequeñas cosas que has sacrificado para concretar las metas que ahora ves conquistadas. Tienes la oportunidad de sumarlas nuevamente, sin que esto pase cuenta de cobro a tus alcances. El diálogo con tus seres queridos te restablecerá mucha paz. Por sobre todo, escucha, no te ancles a tu punto de vista. Se acerca el momento de retribuir a otros, prepárate. En el amor, los momentos de pareja se ven fortalecidos y te brindan un éxtasis que creías irrecuperable.

