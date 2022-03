Horóscopo de hoy: domingo 27 de marzo, conozca las predicciones

El elemento del fuego es predominante con la entrada del sol en Aries, favoreciendo la acción y el movimiento en nuestra cotidianidad. Así mismo, el desplazamiento de la luna con Escorpio nos llama a tener los pies bien puestos en la Tierra: es hora de acabar con las fantasías y hacer realidad nuestros sueños.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ No flaquees. A veces es necesario tomar un respiro y reencauzar las metas. Contrario a la opinión de algunos, sabes que nada de valor se consigue con facilidad. Refugiate en tus seres queridos en medio de la adversidad y no desistas.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ Controla tus estados de ánimo, no permitas que el mal humor desgaste tus relaciones humanas y se convierta en un obstáculo para el cumplimiento de tus propósitos. En la parte económica se abren posibilidades favorables que debes identificar para no dejar pasar la oportunidad. En el amor, es momento de dar perdón y dejar atrás momentos amargos.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ vienen amaneceres llenos de emotividad punto durante algún tiempo, ha sentido que tu alma difícilmente se conmueve, llegando en ocasiones incluso hasta la anomia. Los astros favorecen el despertar de tu sensibilidad y debes prepararte para un remolino de emociones que te harán recordar la importancia de estar vivo. Déjate llevar por la vida y sus alegrías.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ Una de tus grandes virtudes, aunque para muchos parezca una debilidad, es tu habilidad para sacrificar el ego y brindarte con altruismo hacia fines más altos. En estos días estarás tentado a caer en el egoísmo, pero debes soportar el chaparrón. Aférrate a las metas más altas de tu existencia para no ceder.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ No hay necesidad de que te compadezcas. Por ningún motivo debe sentir lástima por ti mismo, la serie de derrotas que hayas sufrido en tu vida en ningún momento pueden convertirse en un enemigo, sino en un aliado del pasado. Vive el presente, pero también es tiempo de mirar hacia el futuro y planificar para el cumplimiento de las metas. No tengas miedo al destino.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ No permitas que tus puntos de vista paradójicamente te cieguen. Cada pensamiento humano es un universo distinto, sé tolerante. Buscar abrir tus percepciones y deja que el milagro de la tolerancia haga el milagro de construir los puentes que necesitas. El tiempo entender que nadie tiene la verdad en sus manos, qué la realidad se construye entre muchos. Sal de tu escondite.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎ No creas en todos los halagos que te brindan por estos días. Hay personas a tu lado que solo persiguen con egoísmo sus fines propios, sin vacilar en utilizar te si es el caso. Es hora de recomponer algunas relaciones familiares maltrechas. Cede en tu vanidad y beligerancia.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏ siempre estás dispuesto a dar segundas oportunidades, muchas veces a quién no lo merece. No obstante, te muestras en muchas ocasiones inflexible contigo mismo, con resultados desfavorables en cuanto a tu amor propio y la autoaceptación. Ten mucho cuidado con tu aguijón, podrías herirte y envenenarte sin motivo alguno. Es hora de dejar atrás el pasado y procurarte de todo el amor que mereces

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐No permitas que tú liderazgo se convierta en una actitud inflexible y poco considerada con las necesidades de los demás. Con dedicación dedícate a sembrar gratitud a través de acciones bondadosas y desinteresadas. Cosecha afecto, podrían venir tiempos difíciles.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Aléjate de los rumores, aprende a identificar a las personas ruidosas que solamente persiguen fines egoístas y a quienes no les importa pasar por encima de los demás. Eso no quiere decir que debas aislarte. Corrige con amor. Tus momentos en pareja se verán favorecidos.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ No permitas que las dificultades del día a día te impidan ver el bello horizonte que amanece y se pone incesantemente. Sumerge tus angustias en el bálsamo de las bellezas cotidianas para disolver la amargura. Las relaciones familiares se fortalecen y aquellas disputas que parecían irreconciliables se han superado totalmente. Abraza la vida y a tus familiares. En el amor, como en el juego de las pasiones, se empiezan ajustar cada una de las piezas. Agárrate fuerte.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ La paciencia ha rendido frutos dulces, pero no te confíes. Se precavido en los gastos, las inversiones por estos días no son altamente favorecidas por los astros. Guarda paciencia sin perder la esperanza. En el amor vienen tiempos de grandes recompensas. Déjate llevar por la alegría. Lo mereces.

