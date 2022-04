La paso de Sol en la casa de Tauro favorece los negocios y los planes a futuro, mientras que Marte en Piscis favorece la intuición. Entre tanto, la Luna en Acuario este fin de semana despierta las relaciones sociales con el Horóscopo.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:

Publicidad

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Los astros muestran fortuna y asertividad, condiciones que deben canalizarse con sabiduría. También se denota una propensión a la acción, pero con riesgo a caer en la ambición. Prudencia. En el amor, podrían surgir dudas por la arrogancia. Es necesario actuar con cuidado con la pareja y expresar afecto sin miedo. Ganarás a través de la humildad.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ Es posible que atravieses momentos complejos, como una barca en altamar a merced de truenos y algunos vientos favorables que debes identificar. Es necesario plegar las verlas e izarlas, oportunamente, con inteligencia. Evita remordimientos en tus relaciones si has necesitado apartarte. En el amor, se te pide coherencia: procura no desilusionar y actúa con franqueza.

Publicidad

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ A tu alrededor surgen dificultades producto de decisiones aplazadas. Es necesario tomar de inmediato acciones que permitan destrabar temas de importancia. En caso de que se trate de situaciones complejas, es mejor tomar un respiro y asesorarse para no cometer errores. No le endilgues culpas a otros, toma las riendas. En el amor, la confianza aflora en medio de las circunstancias. Es posible que tengas que hacer un sacrificio.

Publicidad

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ Se favorece la resolución de temas referidos a disputas que vienen desde hace tiempo. Es momento de tomar cartas en el asunto de manera decidida y con pautas claras. Tendrás que hacer uso de tu determinación. Ten mucho cuidado con la ira, evita la furia. En el amor, necesitarás actuar con imparcialidad para tomar una decisión. No temas, todo se resolverá positivamente si actúas con honestidad.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ El horizonte se despeja y ahora ves hacia el futuro con esperanza. Podría haber algunas sorpresas por situaciones inesperadas, pero esas dificultades serán pasajeras. Utiliza tu inteligencia para dar pasos en firme y sellar el camino hacia la fortuna. Es tiempo de avanzar sin dilaciones hacia el cumplimiento de tus metas. En tu relación de pareja sentirás un fortalecimiento, pero mide tu fuerza para no avasallar ni pasar por encima de nadie.

Publicidad

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ Algunos malentendidos se tornan en un conflicto que parece difícil de resolver. Podría darse progresos para la resolución de las diferencias, pero será un proceso lento y de paciencia. No caigas en la impaciencia. El bloqueo pronto se disolverá. En el amor podría haber diferencias por malentendidos, es necesario brindar o escuchar explicaciones. Ten cuidado con los chismes.

Publicidad

Libra (sept 24 - oct 22)

♎ Empiezas un periodo de renovación en el que podrían darse cambios fundamentales en tu cotidianidad. Es necesario que hagas un recorderis de tus experiencias pasadas para evitar cometer nuevos errores. Tu sensibilidad está alborotada, evita tomarte las cosas personalmente. En el amor, es un tiempo propicio para nuevas relaciones o para renovar votos con la pareja. Tu media naranja pasa por un buen momento, déjate llevar también por los vientos favorables.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏ Fin del periodo de prueba, es momento de mirar al cielo y dar pasos hacia adelante con la frente en alto. Cada situación difícil que has vivido en los últimos meses te ha hecho un ser diferente, tu recompensa se perfila en el horizonte. No dejes de actuar con generosidad y bondad. No ataques a quien no lo merece, son tus aliados. En el amor, la felicidad puede abrumarte, pero no es momento de inseguridades, disipa totalmente las dudas.

Publicidad

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ El camino del guerrero te exige disciplina y comportarte con serenidad en medio de los retos del día a día. No te distraigas, sigue tu senda y si es necesario deshazte de la carga pesada para andar con ligereza. Cuida que los triunfos que vives no te carguen de animosidad ni te hagan orgulloso, pues la soberbia podría devenir en desgracia. En el amor, recibirás posiblemente un consejo de tu pareja que deberías analizar con cuidado. La armonía fluye.

Publicidad

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Es momento de no aislarse, de compartir con tus seres queridos y marcarte tareas tendientes a afrontar retos recientes. Debes tener confianza, tanto en tu entorno, como en tu propio ser. Evita tomar decisiones tajantes que podrían complicar las cosas. Bajo ningún motivo ejerzas la violencia. En el amor, habrá avances y logros siempre y cuando actúes con honestidad y la exijas.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ Es momento de victoria, de tomar los laureles y lucirlos en tu frente. Vienen nuevos retos tras eliminar obstáculos que parecían inamovibles. Cuentas con el afecto de tus seres queridos y su protección. Concluyes una meta más, pero debes encarar sin miedo un futuro lleno de retos. Una piedra de Lapislázuli en tu pecho o en la muñeca te dará la claridad y fortaleza que necesitas. En el amor, desatas toda serie de pasiones, no dejes de brillar con tu encanto.

Publicidad

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ Has superado retos significativos de tu existencia. Todo parece tranquilo, pero puede presentarse una situación inesperada de la cual deberás cuidarte. No permitas que tu espíritu firme se condicione por acciones externas. Tienes en tu poder la conducción de tu vida, no admitas yugos ni tiranías. En el amor, podrían darse cambios, las nuevas relaciones están favorecidas.

Publicidad

Le puede interesar: El 'Man', con Alberto Linero