Hugo Patiño luego de homenaje en el Congreso: "Más contento que una loca sin calzón"

La política y el humor se unieron este 12 de marzo para rendirle un homenaje al reconocido humorista Hugo Patiño. En el Congreso de la República le dedicaron un espacio para reconocer su exitosa carrera en la televisión colombiana, pues con sus diferentes personajes ha marcado varias generaciones del país.

El integrante y uno de los humoristas fundadores con los que nació el proyecto de Sábados Felices, de Caracol Televisión, relató a los micrófonos de Blu Radio la felicidad que sintió por este homenaje, pues a sus 94 años, que los cumplió el 10 de marzo, sigue siendo centro de admiración y respeto en la sociedad colombiana.

Más contento que una loca sin calzón dijo en medio de risas Hugo Patiño en Blu Radio.

Hugo Patiño también fue concejal en el 2004 y por eso afirmó que es "más serio" ser humorista que político.

"Aquí me condecoraron no por dar lora, sino por portarme bien y hacer las cosas bien (...) Eso es bonito, que la gente me saluda", añadió el humorista que ha dedicado más de 50 años a su profesión de hacer reír a los colombianos.

¿Qué reconocimiento recibió Hugo Patiño?

La Cámara de Representantes le entregó a Hugo Patiño la condecoración 'Orden de la democracia Simón Bolívar' en el grado de 'Cruz oficial'. Este importante reconocimiento lo recibió en compañía de familiares y colegas del humor, como fue el caso del Mono Sánchez, quien a través de su cuenta de X publicó un video en el que se puede observar parte de la ceremonia.

"Ha sido homenajeado el príncipe don Hugo Patiño, 94 años de vida, 52 dedicados a la Universidad del Humor en Colombia @SabadosFelices. Récord Guinness de la TV Mundial, de @CaracolTV, el sueño de muchos, el logro de pocos, la obligación de todos, reír y hacer reír a los demás... En un país que se resiste a embrutecerse.Gran inspiración don Hugo para esta familia del humor colombiano", escribió el Mono Sánchez.

