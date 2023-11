Icfes abrió inscripciones para pruebas Saber 11 calendario B 2024

El Icfes inició el proceso de inscripción para las pruebas Saber 11 calendario B, pre Saber y validación del bachillerato académico. Estas pruebas, que se llevarán a cabo el domingo 7 de abril de 2024, se realizarán en formato lápiz y papel.

El proceso de registro y recaudo ordinario estará habilitado hasta el 11 de enero de 2024, con una opción extraordinaria hasta el 19 de enero. La publicación de citaciones se llevará a cabo el 22 de marzo del mismo año. El Icfes le pide a las instituciones educativas y a los estudiantes a realizar el proceso de inscripción y pago de manera oportuna para evitar costos adicionales.

La prueba Saber 11 no solo está dirigida a estudiantes por finalizar su grado undécimo, sino también a quienes deseen mejorar su puntaje o aún no hayan presentado el examen. En el caso de la prueba para validantes, podrán inscribirse aquellos que deseen obtener su título de bachiller y no estén matriculados en una institución educativa, siempre y cuando hayan cumplido los 18 años para la fecha del examen. Esta prueba es también accesible para ciudadanos extranjeros en territorio colombiano que busquen obtener su título de bachiller.

El Icfes ofrece el examen pre saber para aquellos que deseen familiarizarse con la estructura y condiciones de la aplicación de Saber 11. El recaudo de los tres exámenes se puede realizar en línea a través del botón de pago PSE o de manera presencial en sucursales del banco Davivienda y corresponsales bancarios autorizados.

Las consultas relacionadas con inscripciones, citaciones y resultados pueden realizarse a través del portal icfes.gov.co. La fecha de publicación de los resultados individuales será el viernes 14 de junio de 2024 para la prueba Saber 11 Calendario B y el viernes 21 de junio de 2024 para pre saber y validantes.

