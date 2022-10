Imagen de Chávez desaparece de los pasillos del parlamento venezolano

Apenas se juramentó el martes como nueva mayoría en la Asamblea Nacional, la oposición ordenó remover los afiches y cuadros que retrataban a Chávez en momentos como su último acto de masas bajo la lluvia o en el estrado de Naciones Unidas donde, en alusión al entonces gobernante estadounidense George W. Bush, dijo: "¡huele a azufre!".

"¡Mira lo que están haciendo con nosotros. Nunca van a acabar con la revolución!", grita un hombre cuando avista la remoción en carretillas de las imágenes en las adyacencias del palacio legislativo, que amaneció rodeado por militares y policías para impedir el paso a los transeúntes hasta las entradas de la Asamblea.

Oliver Blanco, asistente del nuevo presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, muestra a un grupo de periodistas un video grabado a primera hora de la mañana, donde se observa al diputado en el desmontaje de las imágenes de Chávez.

"No quiero ver un cuadro aquí que no sea el retrato clásico del Libertador. No quiero ver a Chávez o (Nicolás) Maduro, llévense toda esa vaina (cosa) para Miraflores (sede del ejecutivo) o se lo dan al aseo", ordenó Ramos Allup.

En otro fragmento del mismo video, que circuló por redes sociales, Ramos Allup suelta con gestos de desdén: "Que se lo lleven a Sabaneta", en referencia al pueblo natal del exgobernante Chávez en el estado Barinas (suroeste).

Casi entre murmullos, algunos empleados de la Asamblea comentaron a la AFP que las imágenes de Chávez debían ser resguardadas como "patrimonio nacional", mientras que otros pronosticaron que irían a parar a La Bonanza, el relleno sanitario de Caracas.

Reporteros de la AFP constataron que los paneles de madera removidos en la mañana de este miércoles fueron almacenados en una sala del palacio legislativo.

Un guardia del Parlamento, que pidió anonimato, contó a la AFP que el retrato que descansaba en la tribuna del hemiciclo desde la muerte del Chávez en marzo de 2013, fue retirado por diputados chavistas el lunes 4 de enero, antes de la instalación la nueva Asamblea Nacional.

El diputado oficialista Víctor Clark, quien fungió como secretario en la sesión de juramentación, dijo a la AFP que "personalmente" se encargaría de recuperar las piezas que fueron retiradas, y que hacían omnipresente la imagen del exmandatario en el poder legislativo.

En un costado del edificio administrativo de la Asamblea también está impresa la silueta de los ojos de Chávez, ícono principal de la campaña chavista para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre pasado, muy usada por el gobierno para actos oficiales.

"Hay formas de cuidar en el parlamento la expresión democrática de todos los factores y no pueden borrar la imagen de Hugo Chávez, más allá de que lo manden a cambiar o no de un cuadro", advirtió Clark a las puertas del palacio legislativo.

Un hombre que graba con su teléfono celular a Clark lo aborda para recordarle que ningún otro gobierno había instalado imágenes de mandatarios en la sede legislativa, a lo que el asambleísta replica: "es un desacierto lo que están haciendo".

"Aquí hay que leer muy bien cuál es el mandato de esta elección. No creo que haya sido desmontar la imagen de Chávez", declaró la diputada chavista Tania Díaz en una entrevista al canal Globovisión.

Frente al palacio legislativo, un grupo de trabajadores de la televisora del parlamento (ANTV) mira con indiferencia la remoción del inmobiliario alusivo a Chávez. Les preocupa más cómo les afectará el control opositor del Parlamento.

Entre la noche y madrugada del lunes, los equipos de ANTV, como antenas y cámaras, fueron retiradas, según Ramos Allup para impedir que se transmitiera la instalación del Parlamento. La cuenta de Twitter del Canal no registra movimientos desde hace cinco días.

Betzaida Amaro, periodista de ANTV, dice esperar que chavistas y opositores los dejen "trabajar en paz".