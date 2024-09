Impactante carta de influencer que murió tras caer de edificio: ¿dedicada a su exnovio?

El pasado 23 de septiembre, la influencer turca Kübra Aykut , de 26 años, fue encontrada sin vida tras caer del quinto piso de un lujoso edificio de apartamentos en el distrito Sultanbeyli de Estambul. Este trágico suceso ha conmocionado a sus seguidores y a la opinión pública, y las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los detalles que rodean su muerte.

Kübra, conocida por compartir aspectos de su vida cotidiana y su estilo de vida en las redes sociales, dejó una inquietante nota de suicidio en su apartamento. En ella, expresaba su profunda decepción con la vida y su decisión de poner fin a su sufrimiento. La carta, que la policía ha comenzado a analizar, incluye un mensaje desgarrador en el que Aykut menciona su deterioro físico y emocional, haciendo referencia a su lucha contra problemas de salud mental y una preocupante pérdida de peso.

“He reunido mis fuerzas, pero no puedo recuperar mi peso. Hoy vi que bajé a 44 kilos, pierdo 1 kilo todos los días. No como, pero no tengo hambre”, había escrito Kübra en un mensaje previo, lo que revela el estado crítico en el que se encontraba.

La policía encontró un fragmento de la carta de despedida que ha sido reproducido por medios como TMZ, en el cual Aykut declaró: “He decidido hacerlo por mi cuenta. Ya no deseo seguir viviendo. Cuida bien de Peanut. Fui buena con todos, pero no lo suficiente conmigo misma. Ser una buena persona no me ha llevado a nada. Tal vez ser egoísta es lo que funciona en este mundo”.

El suceso ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, con muchos seguidores y conocidos de Kübra expresando su dolor y consternación. A medida que avanza la investigación, la comunidad está a la espera de respuestas sobre las circunstancias que llevaron a la joven influencer a tomar esa decisión. La joven se habría quitado la vida tras la ruptura con su novio, según comentó su tía.