Murió reconocida influencer de 26 años al caer desde quinto piso de un edificio de lujo

El pasado 23 de septiembre, la famosa influencer turca Kübra Aykut, de 26 años, fue encontrada sin vida tras caer desde el quinto piso de un lujoso edificio de apartamentos en el distrito Sultanbeyli de Estambul . Las autoridades locales investigan el trágico suceso, pues en la vivienda se halló una nota de suicidio, supuestamente escrita por la joven, en la que expresó su decisión de poner fin a su vida.

¿Quién es la influencer Kübra Aykut?

Kübra Aykut alcanzó la fama internacional gracias a su video viral titulado "Boda sin novio", que la convirtió en una sensación en redes sociales, acumulando más de un millón de seguidores en TikTok y 200,000 en Instagram. Sin embargo, la vida de la influencer estaba marcada por luchas personales que preocupaban a sus seguidores.

En una de sus últimas publicaciones, Aykut mencionó: "He reunido mis fuerzas, pero parece que no puedo ganar peso. Pierdo un kilo cada día. No sé qué hacer; necesito ganar peso urgentemente".

Las primeras hipótesis de la investigación sugieren que Aykut se habría suicidado tras la ruptura con su novio, según comentó su tía, Aye Entürk, a medios de Estambul. En la carta que dejó antes de morir, la joven escribió: "Salté por mi propia voluntad. Porque no quiero vivir más. Cuida bien a Peanut. Fui muy buena con todos en mi vida. Pero yo no puedo ser buena conmigo misma. Vivir como una buena persona no me trajo nada. Ser egoísta en esta vida".

Este trágico hecho ha conmocionado a los seguidores de la influencer, quienes han inundado sus redes sociales con mensajes de condolencia y sorpresa ante la pérdida de una figura tan conocida y querida en el mundo digital.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodean su muerte, mientras que la comunidad de redes sociales sigue dejando todo tipo de comentarios.