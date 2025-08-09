Impactante reclamo de mujer a su esposo por inusual llamada de ‘Helados Bon’ en madrugada

En redes sociales suelen viralizarse todo tipo de videos sobre infidelidades y la forma en que las parejas descubren las supuestas traiciones. En muchos casos, estos contenidos generan cientos de miles de reproducciones.

En esta ocasión, la historia fue en Republica Dominicana y fue a través de Instagram que se conoció el video de una mujer que confrontó a su esposo por recibir una inusual llamada en plena madrugada, mientras dormían. Lo que más sorprendió en redes fueron las palabras que ella le dirigió.

La mujer, quien grabó toda la situación a las 3:00 de la mañana, despertó a su pareja diciéndole: “Tu teléfono está sonando, a las 3:00 de la mañana, ‘Helados Bon’”. En el video se observa al hombre, visiblemente sorprendido, ya que estaba dormido, mientras la mujer grababa todo y mostraba la pantalla del celular.

“Voltéate, ‘Helados Bon’. ¿Tú quieres que te mate? Entonces coge la llamada, ‘Helados Bon’ te está llamando. Pediste un helado a las 3:00 de la mañana y por WhatsApp”, insistió la mujer alterada.

“Hombre del diablo, ‘Helados Bon’ te está llamando. Coge la llamada, contesta para tu rico helado”, repetía mientras él permanecía medio dormido. Aunque no se sabe si la escena fue real o actuada ni en qué lugar sucedió, generó todo tipo de reacciones.

Entre los comentarios de los usuarios se leyeron frases como: “Qué pique da cuando llaman para una encuesta de satisfacción a deshora”, “Que llegaron los helados de leche le querían decir”, “Señora, Helados Bon ya labora con horarios extendidos” y “Qué mal que guardó el número; su santo tenía que poner ‘Madre querida’”.