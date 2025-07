Video: critican a influencer por métodos de enseñanza con sus hijos desde un acantilado

Criar un hijo no es tarea fácil para ningún padre y en el proceso algunos cometen algunos errores, que sobre la marcha van aprendiendo sobre la manera de enseñarle a los pequeños cómo superarse a sí mismos e inspirarlos a ser mejores personas día a día, pero en otros casos se crean situaciones que pueden generar marcas en ellos.

Y así le sucedió al reconocido influencer Garret Gee, cuando publicó un video de sus métodos de enseñanza para que su hijo aprenda a nadar, pero un poco fuera de lo normal y causando molestias en redes sociales, pues lo tira de un acantilado con apenas 7 años para que “pueda defenderse por sí solo”.

“Llevamos a nuestro Cali más joven a una altura de acantilado que sabíamos que estaría a salvo. Realmente el mayor peligro sería si dudara, no saltara lejos y se cayera por el lado del acantilado. Así que, para estar extra seguro, porque quería saltar, pero no se sentía seguro de sí mismo. Lo tiré. Con el tiempo, un águila bebé necesita dejar el nido. o ser echado del nido ;) y aprender que EL PUEDE VOLAR! Pero advertencia: enseñar a tus hijos a ser valientes comienza a salir el tiro por la culata cuando se hacen mayores y comienzan a saltar desde alturas”, dijo sobre por qué lo lanzó desde un acantilado.

Influencer lanzó a su hijo de 7 años desde un acantilado // Foto: Instagram @garrettgee

Pero, a su vez, aclaró que era algo que había charlado con su hijo previamente y era un reto que tenía él para superar sus propios miedos, además, que esta práctica suele ser común en esta región y lo hizo con todas las recomendaciones de seguridad al 100 % sin poner nunca en riesgo su vida ni mucho menos.

“Esto NO es un consejo paterno. Esto NO es algo que te aconsejo que intentes. Además, esto NO es algo que hayamos hecho con todos nuestros hijos. Cada niño es muy diferente, así que la forma en que padres, disciplina y enseñamos a acantilar saltar es muy diferente :) De seguro, la primera prioridad es la seguridad”, puntualizó.

Aún así las críticas no cesaron y cientos de personas vieron con malas ojos “generar traumas” en los pequeños, con este tipo de prácticas. Sin embargo, en el video se ve cómo los niños comienzan luego a hacerlo por cuenta propia.